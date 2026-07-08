Держкомтелерадіо додало у червні 10 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у червні додав 10 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Цього разу Перелік поповнився 10 найменуваннями антиукраїнської видавничої продукції. Усі додані книги є новинками російських видавництв, зокрема підсанкційних, що побачили світ упродовж 2024-2026 років. Вони належать до так званої "z-прози" та псевдодокументалістики, створеної безпосередніми учасниками агресії, російськими "воєнкорами" та професійними кремлівськими пропагандистами", – йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві розповіли, що серед нових позицій у переліку: "Тактика штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" (А. Виживший) – посібник та пропагандистський нарис, який популяризує терористичні методи ведення війни злочинними збройними формуваннями; "Несломленные" (О. Малькевич)— книга присвячена легітимізації анексії українських регіонів, виправданню депортації та нав’язуванню наративу про "невідворотність інтеграції з рф", що є прямим зазіханням на територіальну цілісність України; "Ложь войны. Исповедь военкора: документальная военная проза" (Д. Зіменкін) – книга цілеспрямовано маніпулює фактами, викривляє події на фронті, транслює брехливі звинувачення на адресу Сил оборони України та намагається зняти з агресора відповідальність за масові вбивства цивільного населення.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 687 пропагандистських видання.