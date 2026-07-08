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Культура

Мінкультури включило традицію виготовлення обрядового печива "коники і баришні" до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

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Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива "коники і баришні" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

"Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов’язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять "вечерю" у Святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат ("баришень"). Кожна фігурка має символічне значення: коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління.

Залежно від місцевих і сімейних традицій готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками.

Водночас у відомстві додали, що єдиного рецепта "коників і баришень" не існує – його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають.

"Традиція побутує в Олександрійському районі Кіровоградської області, зокрема в селі Головківка, де її з покоління в покоління передають у родинах. Основними носіями елемента є жінки старшого віку – бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді 2025 року до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму. В січня 2026 року до переліку внесено: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці у лемківській спільноті"; "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення". У квітні-липні 2026 року до переліку внесено: "Традицію вбирання хрестів Хресної дороги у селі Монастирок Тернопільської області" і "Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки".

#культурна_спадщина #печиво #мінкульт
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