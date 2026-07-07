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Культура

До Шевченківської премії додано нову номінацію і оновлено комітет – указ

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До Шевченківської премії додано нову номінацію і оновлено комітет – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким до Національної премії України імені Тараса Шевченка додано нову номінацію "Архітектурне мистецтво", а також затверджено оновлений склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний указ №586/2026 опубліковано на сайті президента.

Згідно з текстом документу, до складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка увійшли голова Комітету, актор Євген Нищук; архітектор, дизайнер Вячеслав Балбек; журналістка, телеведуча Ксенія Василенко (Соня Кошкіна) (за згодою); проєктна менеджерка, директорка ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" Ольга Вієру; кіно- і телережисер, генеральний директор ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" Андрій Дончик; композиторка Алла Загайкевич; архітектор Віктор Зотов; художник Анатолій Криволап; поет, есеїст, перекладач Андрій Любка; фотохудожник Євген Малолєтка; письменниця, перекладачка Леся Мудрак; скрипалька Богдана Півненко; кінорежисер, актор Олександр Санін; літературознавець, письменник, перекладач Ростислав Семків; кінознавець, кіносценарист Сергій Тримбач; письменник, літературознавець Дмитро Чистяк; мистецтвознавець Євген Шевченко; театрознавиця, журналістка Ганна Шерман; письменниця, кіносценаристка Любов Якимчук.

За словами голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Нищука, важливо, щоб Шевченківська премія не лише берегла свої традиції, а й уважно прислухалася до того, як сьогодні змінюється та розвивається українська культура.

"Саме тому ми розширили перелік номінацій, додавши архітектурне мистецтво, фотомистецтво, дизайн, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Це не просто нові категорії, це визнання величезної роботи людей, які сьогодні формують сучасний культурний простір України, відкривають нові імена, створюють образ нашої держави й утверджують її голос у світі", – зазначив Нищук.

Раніше твори в галузі архітектури могли подаватися в межах номінацій "Візуальні мистецтва" або "Дизайн". Після внесених змін загальна кількість номінацій Шевченківської премії зросла до 14.

Національна премія України імені Тараса Шевченка є найвищою державною нагородою України у сфері культури та мистецтва.

 

#зеленський #шевченківська_премія
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