Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Ворожим обстрілом пошкоджено історичний вітряк у Музеї народної архітектури та побуту в Києві

1 хв читати
Додати як джерело
Ворожим обстрілом пошкоджено історичний вітряк у Музеї народної архітектури та побуту в Києві
Фото: Мінкультури

Російська ракетна атака завдала шкоди Національному музею народної архітектури та побуту України у ніч із 5 на 6 липня, зокрема, вибухова хвиля пошкодила музейний експонат – вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933-1934 роками, який входить до експозиції "Полісся", повідомляє Міністерство культури України.

"Пошкодження зафіксувала Національна поліція України. Наразі працівники музею здійснюють оцінку пошкоджень та готують документацію, яка потрібна для проведення ремонтних та реставраційних робіт", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що фахівці музею встановили зміщення шатрової частини (даху) вітряка відносно основної конструкції.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила лопаті (крила) та їхні кріплення. За висновком спеціалістів, ці елементи не підлягають відновленню.

"Вітряк із Юнаківки пережив десятиліття історії, зберігав пам’ять про життя цілих поколінь українців, а сьогодні вночі постраждав від російської агресії. Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни росії проти української культури. Міністерство культури України фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про злочини росії проти української культури", – цитує віцепрем’єрку з гуманітарної політики України – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Вітряк із села Юнаківка є цінним зразком дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття та важливою складовою експозиції "Полісся", яка представляє традиційну архітектуру й побут українського регіону.

#музей #атаки_рф #мінкульт #вітряк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Міністерство культури України допустило 462 із 559 заявок аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж до наступного етапу конкурсу прогр…

Читати
Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що на великих міжнародних книжкових ярмарках, на яких присутні одночасно український і росі…

Читати
Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що для просування української літератури важливим ринком є німецький, але вкрай важливо зб…

Читати
Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами …

Читати