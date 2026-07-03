"Мистецький Арсенал" отримає понад 1,5 млн грн від УФКС на першочергові роботи у будівлі Старого арсеналу – Бережна

Український фонд культурної спадщини (УФКС) вперше надав фінансування на відновлення – понад 1,5 млн грн отримає "Мистецький Арсенал" на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого Арсеналу, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Український фонд культурної спадщини вперше надав фінансування на відновлення: Мистецький Арсенал отримав понад 1,5 млн грн на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого арсеналу. Це пам'ятка історії та архітектури національного значення, що зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки", – написала вона у Facebook у п'ятницю.

За її словами, у Старому Арсеналі проведуть технічне обстеження даху та стін, підготують проєктну документацію для термінових консерваційних робіт, виконають лабораторні дослідження конструкцій, а також діагностику й заміну пошкодженого світлового обладнання. Роботи триватимуть із липня до жовтня 2026 року.

Після російської атаки 15 червня Рада директорів Фонду створила спеціальний механізм швидкого реагування. Його попередній обсяг – понад 10 млн грн. Фінансування забезпечено завдяки внеску ALIPH – Міжнародного альянсу із захисту культурної спадщини.

"Загалом, Український фонд культурної спадщини вже залучив 4,3 млн євро внесків. Для запуску перших проєктів і розширення підтримки до кінця 2026 року потрібно мобілізувати 15 млн євро", – повідомила Бережна.