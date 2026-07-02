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Культура

"Дон Кіхот" повертається на екрани через 70 років

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"Дон Кіхот" повертається на екрани через 70 років
Фото: dovidka.biz

Консорціум європейських кіноархівів розпочав масштабну реконструкцію незавершеного фільму "Дон Кіхот" режисера Орсон Веллс, над яким він працював майже три десятиліття. Завершити стрічку планують до 2028 року – більш ніж через 70 років після початку зйомок, повідомляють Wellesnet та The Guardian.  

До проєкту долучилися архіви Франції, Іспанії та Італії, а також Мюнхенський музей кіно. Ініціативу підтримала творча партнерка режисера Оя Кодар, яка надала дозвіл на використання матеріалів із творчої спадщини Веллса. Роботу координує дослідник творчості режисера Естеве Ріамбау.  

Режисер розпочав знімати "Дон Кіхота" у 1957 році як телевізійний проєкт, однак після втрати фінансування продовжив роботу власним коштом. До самої смерті у 1985 році він періодично повертався до стрічки, знімаючи епізоди в Мексиці, Іспанії та Італії. За цей час було відзнято близько 30 годин матеріалу, який нині зберігається в різних архівах Європи.  

Одним із найбільших викликів стане оцифрування понад 50 тис. метрів кіноплівки, що зберігається в Римі, а також поєднання матеріалів різних форматів і періодів зйомок. Частина сценарію не збереглася, однак, за словами Ріамбау, наявних матеріалів достатньо для максимально наближеної до авторського задуму реконструкції.  

Учасники проєкту наголошують, що не створюватимуть нових сцен і не використовуватимуть спецефекти чи штучний інтелект для заповнення прогалин. Вони мають намір працювати виключно з автентичними матеріалами Веллса, щоб відтворити його режисерський задум настільки точно, наскільки це дозволяє збережена спадщина.  

Стрічка суттєво відрізняється від роману Мігель де Сервантес. У версії Веллса Дон Кіхот опиняється в сучасному світі, а в одній із найвідоміших сцен атакує не ляльковий театр, як у романі, а кіноекран, намагаючись урятувати героїню фільму.  

#архів #дон_кіхот #кіно
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