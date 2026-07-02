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Культура

Майже 60 тисяч переглядів: "Чілдрен Кінофест" підбив підсумки фестивалю

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Майже 60 тисяч переглядів: "Чілдрен Кінофест" підбив підсумки фестивалю
Фото: ДержКіно

Черговий фестиваль кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" цього року зібрав майже 60 тис. переглядів по всій Україні, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

За їхніми даними, безкоштовні кіносеанси у 16 кінотеатрах 12 міст України відвідали понад 20 тис. глядачів. Ще близько 40 тис. переглядів зафіксовано під час онлайн-показів, до яких долучилися діти з різних регіонів країни, зокрема з віддалених населених пунктів.

Онлайн-доступ до фестивальної програми забезпечували офіційний онлайн-кінотеатр "Чілдрен Кінофесту", платформа "Київстар ТБ", дитячий анімаційний проєкт "Бробакс" та телеканал "ПЛЮСПЛЮС".

Організатори зазначають, що попри регулярні російські обстріли та повітряні тривоги українські родини активно долучалися до переглядів. Для багатьох дітей кінотеатри стали не лише місцем знайомства з кіномистецтвом, а й простором для психологічного розвантаження та емоційної підтримки. Фестиваль відбувся за підтримки Державне агентство України з питань кіно, ЮНІСЕФ, програми Creative Europe MEDIA та Український культурний фонд.

#чілдрен_кінофест #держкіно
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