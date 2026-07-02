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Культура

Кіностудія Довженка закликала бізнес і меценатів долучитися до її відновлення після ракетного удару

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Кіностудія Довженка закликала бізнес і меценатів долучитися до її відновлення після ракетного удару
Фото: Національна спілка кінематографістів України

Національна спілка кінематографістів України закликала бізнес, меценатів та небайдужих громадян долучитися до відновлення Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка, яка зазнала значних руйнувань унаслідок російського ракетного удару.

Як повідомили у Спілці, на засіданні секретаріату генеральний директор кіностудії Андрій Дончик розповів про масштаби руйнувань, завданих два тижні тому.

За його словами, прямим влучанням повністю знищено костюмний цех, унаслідок чого згоріло близько 100 тис. історичних костюмів та до 3 млн одиниць одягу, взуття, головних уборів і реквізиту. Також пошкоджено 18 будівель кіностудії, зокрема історичні павільйони 1920-х років, Музей кінофабрики (Щорсівський корпус), лабораторії та інженерні комунікації. На території студії вибито понад 600 вікон, пошкоджено покрівлі, зруйновано мережі електро- та теплопостачання.

"Кіностудія Довженка - це не просто цегла, бетон чи павільйони. Це місце, де народився візуальний код української нації", – наголосили у НСКУ.

У Спілці зазначили, що першочерговими завданнями є засклення понад 600 вікон, ремонт дахів і консервація пошкоджених будівель, аби зберегти архіви та вцілілі павільйони до початку холодів.

НСКУ також звернулася до бізнесу та меценатів із проханням допомогти будівельними матеріалами, зокрема склом, віконними конструкціями, OSB-плитами, профілями та покрівельними матеріалами. Окремо організація закликала громадян долучатися до благодійного збору на відновлення кіностудії.

Крім того, на кіностудії розпочали формування нового фонду костюмів і реквізиту. Українців, які мають старовинний одяг, автентичні предмети побуту чи інші історичні речі, закликають передати їх до фондів студії, щоб вони стали частиною майбутніх українських кінопроєктів.

У НСКУ також подякували всім, хто вже долучився до ліквідації наслідків обстрілу та підтримав колектив кіностудії після трагедії.

#допомога #кіностудія_довженка
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