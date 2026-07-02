Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

В Україні з 9 липня покажуть ретроспективу фільмів Паоло Соррентіно

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні з 9 липня покажуть ретроспективу фільмів Паоло Соррентіно
Фото: Посольство Італії в Україні

З 9 липня у вибраних кінотеатрах України стартує ретроспектива фільмів італійського режисера Паоло Соррентіно “Літо Соррентіно”, повідомляє агенції посольство Італії в Україні.

У межах програми на великих екранах знову покажуть три фільми одного з найвідоміших сучасних італійських режисерів: “Велика краса”, “Юність” та “Благодать”.

“Велика краса” є однією з найвідоміших робіт Соррентіно. Саме цей фільм приніс режисеру премії “Оскар” і “Золотий глобус” у категорії найкращого міжнародного фільму.

До програми також увійшла стрічка "Юність"- друга англомовна робота режисера, у якій зіграли Майкл Кейн, Гарві Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано та Джейн Фонда.

Третім фільмом ретроспективи стане “Благодать” - стрічка-відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, світова прем’єра якої відбулася в межах основного конкурсу.

Покази відбудуться 9-12 липня у вибраних кінотеатрах України. Ініціаторами програми виступили Італійський інститут культури в Україні, Посольство Італії в Україні та кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

Паоло Соррентіно - італійський режисер і сценарист, один із найвпізнаваніших авторів сучасного європейського кіно. Його роботи вирізняються візуальною вишуканістю, увагою до тем пам’яті, старіння, краси, самотності, влади та пошуку сенсу життя. Серед найвідоміших фільмів режисера - “Велика краса”, “Молодість”, “Рука Бога”, “Диво”, “Наслідки кохання” та “Іл Діво”.

#паоло_соррентіно #посольство_італії_в_україні
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Міністерство культури України допустило 462 із 559 заявок аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж до наступного етапу конкурсу прогр…

Читати
Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що на великих міжнародних книжкових ярмарках, на яких присутні одночасно український і росі…

Читати
Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що для просування української літератури важливим ринком є німецький, але вкрай важливо зб…

Читати
Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами …

Читати