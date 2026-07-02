В Україні з 9 липня покажуть ретроспективу фільмів Паоло Соррентіно

З 9 липня у вибраних кінотеатрах України стартує ретроспектива фільмів італійського режисера Паоло Соррентіно “Літо Соррентіно”, повідомляє агенції посольство Італії в Україні.

У межах програми на великих екранах знову покажуть три фільми одного з найвідоміших сучасних італійських режисерів: “Велика краса”, “Юність” та “Благодать”.

“Велика краса” є однією з найвідоміших робіт Соррентіно. Саме цей фільм приніс режисеру премії “Оскар” і “Золотий глобус” у категорії найкращого міжнародного фільму.

До програми також увійшла стрічка "Юність"- друга англомовна робота режисера, у якій зіграли Майкл Кейн, Гарві Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано та Джейн Фонда.

Третім фільмом ретроспективи стане “Благодать” - стрічка-відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, світова прем’єра якої відбулася в межах основного конкурсу.

Покази відбудуться 9-12 липня у вибраних кінотеатрах України. Ініціаторами програми виступили Італійський інститут культури в Україні, Посольство Італії в Україні та кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

Паоло Соррентіно - італійський режисер і сценарист, один із найвпізнаваніших авторів сучасного європейського кіно. Його роботи вирізняються візуальною вишуканістю, увагою до тем пам’яті, старіння, краси, самотності, влади та пошуку сенсу життя. Серед найвідоміших фільмів режисера - “Велика краса”, “Молодість”, “Рука Бога”, “Диво”, “Наслідки кохання” та “Іл Діво”.