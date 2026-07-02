Мінкультури включило Сокальську кераміку до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури України включило "Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

"Тепер місцеві громади мають взяти до уваги рекомендації та пропозиції з охорони елементів нематеріальної культурної спадщини, які розробила Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури", – повідомляє Мінкульт у четвер.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року та включає вже понад 120 елементів.

Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території міста Сокаль (нині –у Шептицькому районі Львівської області, адміністративний центр Сокальської міської громади) – одного з провідних гончарних осередків України, відомого з XV століття.

Вона вирізняється насамперед колоритом, мотивами декору та стилістикою, притаманними лише цьому осередку: широкими, лапідарними мазками зеленого, жовтого й брунатного кольорів на білому тлі, підкреслено великими головними композиційними елементами із зображеннями птахів, гілок, пишних квітів, соняшників, великих розет і годинника. Технологія виготовлення керамічних виробів базується на традиційних прийомах ручного гончарства та багатоступеневому декоративному оздобленні.

Вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Традиція побутування сокальської кераміки тісно пов’язана з повсякденним життям місцевих мешканців.

Також окремі вироби виконують обрядову та декоративну функції. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору.