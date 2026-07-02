Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

До конкурсних комісій "Тисячовесни" долучилися психологи та фахівці з доступності – Бережна

2 хв читати
Додати як джерело
До конкурсних комісій "Тисячовесни" долучилися психологи та фахівці з доступності – Бережна

До конкурсних комісій програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" долучилися психологи та фахівці з доступності, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Фахівці з доступності переглядатимуть проєкти та консультуватимуть експертів, щоб принципи рівності й безбар’єрності були враховані при оцінюванні. Вони допоможуть побачити, як у проєктах працюють мова, образи, сенси та представлення різних аудиторій. Психологи консультуватимуть комісії з питань ментального здоров’я. Вони аналізуватимуть потенційно чутливі теми, їхній вплив на психоемоційний стан глядачів і слухачів, а також допомагатимуть зменшувати ризики ретравматизації. Особлива увага – до контенту для дітей", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, і психологи, і фахівці з доступності мають доступ до всіх заявок і матеріалів та право голосу під час обговорення проєктів.

"На другому етапі їхня роль буде консультаційною. На етапі публічних пітчингів вони разом з іншими членами комісій оцінюватимуть проєкти за чіткими критеріями," додала віцепрем’єр.

Вона наголосила, що  "Тисячовесна" покликана підтримати створення сучасного українського культурного продукту, який буде сильним за змістом і гідним у ставленні до кожної людини.

Так, серед експертів і експерток, які посилять оцінювання проєктів у питаннях безбар’єрності, інклюзії та ментального здоров’я: Дарина Булат, Анна Куценко, Вардо Нарманія, Катерина Сорочинська, Вероніка Калитюк, Дарина Білова, Ольга Угрин, Анастасія Гудима, Тетяна Демченко, Тимур Левчук, Тетяна Траверсе, Уляна Пчолкіна, Ірина Давидовська, Тетяна Ломакіна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.

#тисячовесна #бережна #психологи
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що на великих міжнародних книжкових ярмарках, на яких присутні одночасно український і росі…

Читати
Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що для просування української літератури важливим ринком є німецький, але вкрай важливо зб…

Читати
Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами …

Читати
Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що в 2026 році програма субсидій на оренду для книгарень може запуститися як пілотний проє…

Читати