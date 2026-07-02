До конкурсних комісій "Тисячовесни" долучилися психологи та фахівці з доступності – Бережна

До конкурсних комісій програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" долучилися психологи та фахівці з доступності, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Фахівці з доступності переглядатимуть проєкти та консультуватимуть експертів, щоб принципи рівності й безбар’єрності були враховані при оцінюванні. Вони допоможуть побачити, як у проєктах працюють мова, образи, сенси та представлення різних аудиторій. Психологи консультуватимуть комісії з питань ментального здоров’я. Вони аналізуватимуть потенційно чутливі теми, їхній вплив на психоемоційний стан глядачів і слухачів, а також допомагатимуть зменшувати ризики ретравматизації. Особлива увага – до контенту для дітей", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, і психологи, і фахівці з доступності мають доступ до всіх заявок і матеріалів та право голосу під час обговорення проєктів.

"На другому етапі їхня роль буде консультаційною. На етапі публічних пітчингів вони разом з іншими членами комісій оцінюватимуть проєкти за чіткими критеріями," додала віцепрем’єр.

Вона наголосила, що "Тисячовесна" покликана підтримати створення сучасного українського культурного продукту, який буде сильним за змістом і гідним у ставленні до кожної людини.

Так, серед експертів і експерток, які посилять оцінювання проєктів у питаннях безбар’єрності, інклюзії та ментального здоров’я: Дарина Булат, Анна Куценко, Вардо Нарманія, Катерина Сорочинська, Вероніка Калитюк, Дарина Білова, Ольга Угрин, Анастасія Гудима, Тетяна Демченко, Тимур Левчук, Тетяна Траверсе, Уляна Пчолкіна, Ірина Давидовська, Тетяна Ломакіна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.