Що дивитися на Netflix у липні: 20 головних прем’єр місяця

Стримінговий сервіс Netflix у липні представить нові серіали, фільми, документальні проєкти, аніме та реаліті-шоу. Серед найочікуваніших прем’єр місяця - третя частина детективної франшизи "Енола Холмс", документальний проєкт про український гурт Океан Ельзи "Спостереження шторму", а також третій сезон спортивного серіалу "Квотербек" (Quarterback), повідомив Netflix на своїх сторінках у соціальних мережах.

Відділ культури агентства "Інтерфакс-Україна" підготував короткий гід цими новинками - з описом сюжетів фільмів, серіалів, аніме та документальних проєктів.

Кошмарні сусіди (1 липня)

Документальний серіал розповідає реальні історії людей, чиє життя перетворилося на кошмар через співмешканців або сусідів. Кожен епізод побудований на свідченнях постраждалих та матеріалах розслідувань і висвітлює випадки шахрайства, маніпуляцій, переслідувань, жорстокої помсти та навіть убивств. Автори проєкту досліджують, як звичайне спільне проживання може обернутися небезпекою для життя.

Літо 36-го (1 липня)

Французький історичний мінісеріал, події якого розгортаються у 1936 році в Ніцці. У центрі сюжету — чотири жінки, які опиняються втягнутими в розслідування загадкового вбивства місцевого прокурора. Історія розгортається на тлі важливих суспільних змін у Франції, коли робітники вперше отримали право на оплачувану відпустку, що стало одним із символів епохи Народного фронту.

Виживання найтовстіших — 3 сезон (2 липня)

У центрі сюжету залишається стилістка Мевіс Бомонт, яка після болісного розриву намагається заново вибудувати особисте життя, кар’єру та стосунки із собою. Новий сезон складатиметься із восьми епізодів і продовжить історію героїні, яка прагне жити й кохати на власних умовах.

Людина-пара (2 липня)

Науково-фантастичний трилер є сучасною екранізацією однойменної японської класики. Сюжет розповідає про чоловіка, який після загадкового експерименту отримує здатність перетворюватися на пару та проходити крізь будь-які перешкоди. Незвичайний дар робить його об’єктом переслідування та втягує в небезпечну гру, де межа між людиною і надлюдською силою поступово стирається. Серіал поєднує елементи наукової фантастики, трилера та драми.

Супер Суббу (2 липня)

Індійський комедійний серіал розповідає про невдаху Суббу, який намагається втекти від контролю суворого батька і влаштовується викладачем сексуальної освіти у віддаленому консервативному селі. Комічність ситуації полягає в тому, що сам герой не має сексуального досвіду, однак змушений навчати інших, водночас приховуючи власну недосвідченість. Серіал поєднує гумор, соціальну сатиру та історію дорослішання.

Любов сліпа: Аргентина — 2 сезон (5 липня)

Другий сезон реаліті-шоу продовжує популярний соціальний експеримент, у межах якого самотні чоловіки та жінки намагаються знайти кохання, не бачачи одне одного. Учасники спілкуються через спеціальні кімнати, розділені стіною, і можуть зустрітися особисто лише після заручин. Після цього на них чекають романтична подорож, знайомство з родинами та підготовка до весілля, де вони мають вирішити, чи готові створити сім’ю. Ведучими проєкту є Wanda Nara та Darío Barassi. Нові епізоди другого сезону виходитимуть частинами 5 та 12 липня.

Краще пізно, ніж самітно — 2 сезон (7 липня)

Другий сезон південнокорейського реаліті-шоу розповідає про людей, які ніколи раніше не перебували в романтичних стосунках і вперше наважуються шукати кохання. У новому сезоні учасники виходять із зони комфорту, вчаться знайомитися, будувати емоційний зв’язок і долати власні страхи та невпевненість. За словами творців проєкту, цього разу шоу стане більш динамічним і напруженим, а боротьба за взаємні почуття — ще гострішою. Ведучими проєкту є Seo In-guk, Kang Han-na, Lee Eun-ji та Car, the Garden.

Сальседо, шкіра й бугалу (8 липня)

Комедійний бойовик розповідає історію Мартіна Сальседо, який веде спокійне та передбачуване життя, доки не знайомиться з Веронікою Пінільєю та компанією Quiebra Canto. Несподівано герой опиняється у вирі гучних вечірок, небезпечних пригод та кримінальних інтриг. Поєднуючи гумор, динамічний екшн і колоритну атмосферу латиноамериканської культури, стрічка показує, як одна випадкова зустріч може повністю змінити життя людини.

Я не боюся (8 липня)

Мексиканський драматичний серіал розповідає історію 10-річного хлопчика на ім’я Мігель, який випадково натрапляє на викрадену дитину та опиняється в центрі небезпечної таємниці. У міру розвитку подій герой змушений зіткнутися зі світом дорослих, сповненим брехні, страху та жорстокості. Серіал поєднує елементи пригодницької історії та психологічної драми, досліджуючи тему втрати дитячої наївності та боротьби за справедливість.Мексиканський драматичний серіал «Я не боюся» розповідає історію 10-річного хлопчика на ім’я Мігель, який випадково натрапляє на викрадену дитину та опиняється в центрі небезпечної таємниці. У міру розвитку подій герой змушений зіткнутися зі світом дорослих, сповненим брехні, страху та жорстокості. Серіал поєднує елементи пригодницької історії та психологічної драми, досліджуючи тему втрати дитячої наївності та боротьби за справедливість.

Будиночок у прерії (9 липня)

Історична драма-вестерн є сучасним перезапуском культової історії про родину Інґоллзів, яка вирушає на захід Америки в пошуках кращого життя. Серіал розповідає про випробування, з якими стикаються герої під час освоєння нових земель, боротьби за виживання та побудови власного дому в суворих умовах американського фронтиру. Проєкт поєднує сімейну драму, пригоди та історичний колорит, а перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Шоуранеркою серіалу виступила Rebecca Sonnenshine.

Океан Ельзи: Спостереження шторму (14 липня)

Документальний проєкт присвячений 30-річній історії гурту Океан Ельзи та його впливу на українську культуру. Стрічка режисера Артем Григорян та продюсера Максим Сердюк розкриває шлях колективу від львівського рок-гурту до одного з головних музичних символів незалежної України. У фільмі використано ексклюзивні архівні матеріали, спогади учасників гурту, невідомі широкій аудиторії факти та кадри з ювілейних концертів, під час яких відбулися прем’єри пісень із десятого студійного альбому. Проєкт також адаптований для людей із порушеннями зору та слуху.

Квотербек — 3 сезон (14 липня)

Третій сезон документального спортивного серіалу продовжує знайомити глядачів із життям елітних гравців Національної футбольної ліги США. Проєкт, створений у співпраці з NFL, показує не лише події на полі під час матчів, а й закулісся професійного спорту - тренування, підготовку до ігор, відновлення після травм, роботу з тренерами та особисте життя спортсменів. Серіал дає змогу побачити, з яким психологічним і фізичним навантаженням щодня стикаються квотербеки, які є одними з ключових гравців у американському футболі.

Ультиматум: Під вінець або кінець — 4 сезон (15 липня)

Четвертий сезон реаліті-шоу розповідає про шість пар, які опинилися перед складним вибором: один із партнерів готовий до шлюбу, тоді як інший сумнівається у майбутньому стосунків. У межах соціального експерименту учасники тимчасово розлучаються та починають будувати побут із новими потенційними партнерами, щоб зрозуміти власні почуття та визначитися з подальшим життям. Події нового сезону розгортаються в Лас-Вегасі, а фіналом проєкту стане рішення кожної пари - одружитися або розійтися назавжди.

Яструб (16 липня)

Комедійний серіал розповідає історію колишньої зірки гольфу Лонні «Яструба» Гокінса, якого зіграв Will Ferrell. Колись він був одним із найкращих гольфістів країни, однак із роками опинився поза увагою спортивного світу. Не бажаючи миритися з завершенням кар’єри, герой вирішує повернутися у великий спорт і поборотися за останню гучну перемогу. Його спроба повернення супроводжується курйозними ситуаціями, конфліктами та хаосом, що робить серіал поєднанням спортивної історії та комедії.

Мапа бажань (17 липня)

Іспанський мінісеріал заснований на однойменному романі письменниці Еліс Келлен, розповідає зворушливу історію молодої дівчини Грети, яка намагається пережити втрату сестри. Після трагедії героїня отримує незвичайне послання, що перетворюється на своєрідний квест, залишений їй найріднішою людиною. Виконуючи його, Грета знайомиться з хлопцем на ім’я Келе та вирушає у подорож, яка допомагає їй подолати біль, по-новому поглянути на життя та відкрити для себе справжнє кохання. Серіал поєднує романтичну драму, історію особистого зцілення та пошуку себе після втрати близької людини.

Східний палац (17 липня)

Корейський містичний серіал поєднує елементи горору, фентезі та історичної драми. Події розгортаються в середньовічній Кореї, де після загадкової смерті спадкоємця престолу королівський палац опиняється в центрі моторошних чуток про духів минулого та надприродні сили. Ситуація загострюється, коли останній син короля починає втрачати розум. У спробі врятувати родину та державу монарх розпочинає таємне розслідування й звертається по допомогу до двох людей із надприродними здібностями. Разом вони мають розкрити похмурі таємниці палацу, знайти джерело прокляття та зупинити сили, які загрожують королівській династії.

Кауліц і Кауліц — 3 сезон (23 липня)

Третій сезон реаліті-шоу продовжує знайомити глядачів із повсякденним життям братів-близнюків Bill Kaulitz та Tom Kaulitz із німецького гурту Tokio Hotel. У нових епізодах музиканти відверто розповідають про кар’єру, творчість, особисті стосунки та життя між Лос-Анджелесом і Німеччиною. Шоу поєднує закулісні моменти зіркового життя, гумор і щирі розмови, дозволяючи глядачам побачити братів поза сценою та дізнатися більше про їхні успіхи, виклики й повсякденні пригоди.

Рансом-Каньйон — 2 сезон (23 липня)

Другий сезон драматичного серіалу продовжує історію мешканців невеликого містечка в Техасі, де особисті почуття нерозривно переплітаються з боротьбою за землю, владу та спадщину. У центрі сюжету залишаються власник ранчо Стейтан Кіркланд і Квінн О’Ґрейді, стосунки яких проходять випробування давніми травмами, сімейними таємницями та новими викликами. Водночас три впливові родини ранчеро продовжують боротьбу за контроль над родючими землями Рансом-Каньйону. Головні ролі в серіалі виконують Josh Duhamel та Minka Kelly. Серіал поєднує романтичну драму, сімейні конфлікти та атмосферу сучасного американського вестерну.

Найочікуваніші фільми

Енола Холмс 3 (1 липня)

Детективна пригодницька стрічка продовжує історію молодшої сестри знаменитого детектива Шерлока Холмса. Цього разу Енола вирушає на Мальту, сподіваючись провести час зі своїм коханим, однак її плани руйнує загадкове зникнення Шерлока. Героїня опиняється в центрі нового небезпечного розслідування, яке веде до масштабної міжнародної змови. Прагнучи врятувати брата та розкрити таємницю його зникнення, Енола змушена застосувати всі свої дедуктивні здібності та сміливість. До головних ролей у фільмі повернулися Millie Bobby Brown, Henry Cavill та Louis Partridge.

Нічого втрачати (8 липня)

Французька драматична стрічка розповідає історію жінки на ім’я Джада, яка після багаторічної боротьби за право стати матір’ю опиняється перед найважчим випробуванням у своєму житті. Коли її маленький син тяжко захворює на лейкемію, героїня розпочинає відчайдушну боротьбу за його порятунок і пошук сумісного донора. Фільм досліджує межі материнської любові, самопожертви та морального вибору, показуючи, на що готова людина заради життя власної дитини. Головну роль у стрічці виконала Nawell Madani.

Туз (10 липня)

Італійська комедія з Адріано Челентано в головній ролі розповідає про легендарного карткового шулера на прізвисько Туз, якого ніхто не міг обіграти. Одразу після весілля він зриває великий куш, але гине від рук найманого вбивці. Після смерті герой повертається до дружини привидом і намагається знайти для неї гідного чоловіка, щоб спокійно піти на той світ. Стрічка поєднує романтичну комедію, кримінальну інтригу та фірмовий гумор Челентано.

Я до мене (16 липня)

Підліткова драма розповідає історію успішного старшокласника, який усе життя намагається відповідати високим очікуванням свого батька. Коли хлопець починає страждати від панічних атак, його звичний світ руйнується. Працюючи над шкільним проєктом із дослідження сімейної історії, він поступово відкриває приховані сторінки минулого своєї родини, переосмислює власну ідентичність і намагається відновити стосунки з батьком. Фільм порушує теми психологічного здоров’я, сімейних конфліктів, дорослішання та пошуку себе.

23 000 життів (17 липня)

Німецька драматична стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про діяльність гуманітарної організації, яка займається порятунком мігрантів і біженців у Середземному морі. У центрі сюжету - команда волонтерів, які, ризикуючи власною безпекою, вирушають у небезпечні морські місії, щоб допомогти людям, які тікають від війни, переслідувань та гуманітарних катастроф. Фільм порушує теми людяності, відповідальності та морального вибору, показуючи драматичні історії тих, чиє життя залежить від кількох годин допомоги посеред моря. Стрічка натхненна діяльністю німецької організації Jugend Rettet, яка врятувала тисячі людей під час міграційної кризи.

Жадання (17 липня)

Турецький еротичний трилер розповідає історію успішної заміжньої адвокатки, чиє життя кардинально змінюється після знайомства з тренером із плавання своєї доньки. Невинна симпатія швидко переростає у пристрасний роман, який поступово затягує героїв у небезпечну гру брехні, маніпуляцій та прихованих бажань. У міру розвитку подій заборонені стосунки починають загрожувати не лише кар’єрі та родині жінки, а й безпеці всіх, хто опиняється поруч. Стрічка поєднує елементи психологічної драми, романтики та напруженого трилера.

Коли завмирає серце: Назавжди (17 липня)

Повнометражний фільм, завершує історію Ніка та Чарлі, засновану на серії графічних романів Еліс Осман. У фінальній стрічці герої стикаються з новим етапом дорослішання: Нік готується до вступу в університет, а Чарлі вчиться більшій самостійності та шукає власний шлях. Їхні стосунки проходять випробування відстанню, змінами й необхідністю приймати дорослі рішення. Фільм досліджує теми першого кохання, розлуки, пам’яті, болю, завершень і нових початків, зберігаючи ніжну атмосферу оригінального серіалу.

Колектор (23 липня)

Кримінальний трилер розповідає про двох збирачів грошей для впливового кримінального авторитета, які контролюють діяльність місцевих банд і стежать за своєчасною сплатою данини. Їхнє життя різко змінюється після повернення небезпечного суперника, що ставить під загрозу не лише кримінальну імперію, а й безпеку їхніх родин. Стрічка поєднує елементи бойовика, кримінальної драми та напруженого трилера, досліджуючи теми відданості, сім’ї та виживання у світі організованої злочинності. Головні ролі у фільмі виконали Shia LaBeouf та Bobby Soto.

72 години (24 липня)

Комедія розповідає історію 40-річного маркетолога, який намагається врятувати свою кар’єру після професійної невдачі. Через випадковий збіг обставин він потрапляє до групового чату молодих людей і вирішує приєднатися до їхньої бурхливої парубоцької вечірки в Маямі. Протягом трьох діб герой опиняється у вирі шалених пригод, курйозних ситуацій та несподіваних знайомств, які змушують його переосмислити власне життя. Режисером стрічки виступив Tim Story, а головну роль виконав Kevin Hart. Фільм поєднує гумор, хаос вечірок та класичну історію про другий шанс.

Шукачі істин (24 липня)

Іспанський психологічний трилер розповідає історію 30-річної Рут, яка після загадкової смерті матері повертається до рідного дому. Там вона зустрічає свого батька Мартіна, який після виходу на пенсію став замкнутим, агресивним і одержимим теоріями змови. Чим більше часу Рут проводить поруч із ним, тим сильніше починає підозрювати, що дивна поведінка батька може бути пов’язана зі смертю матері. Фільм поєднує психологічну драму, сімейну історію та напружений трилер, поступово розкриваючи таємниці минулого й змушуючи глядача сумніватися, де проходить межа між параноєю та реальністю. Режисером стрічки став Roger Gual, а головні ролі виконали José Coronado та Stéphanie Magnin.

Документалістика та аніме

Коста Конкордія: Кошмар у морі

Документальний серіал присвячений одній з наймасштабніших морських катастроф XXI століття - аварії круїзного лайнера Costa Concordia біля узбережжя італійського острова Джильйо у 2012 році. Проєкт відтворює події фатальної ночі за допомогою архівних матеріалів, раніше неопублікованих кадрів та інтерв’ю з пасажирами, членами екіпажу й учасниками рятувальної операції. Серіал детально показує хаос під час евакуації, аналізує рішення екіпажу та розповідає про трагедію, яка забрала життя 32 людей і стала однією з найгучніших морських катастроф сучасності.

Мігель Анхель Бланко: 48 годин, що змінили Іспанію

Документальний фільм присвячений одному з найтрагічніших епізодів новітньої історії Іспанії - викраденню та вбивству молодого політика Miguel Ángel Blanco терористичним угрупуванням ETA у 1997 році. Стрічка відтворює драматичні 48 годин, протягом яких бойовики висунули ультиматум уряду, погрожуючи вбити заручника. Через архівні кадри, свідчення очевидців та історичні матеріали фільм показує, як ця трагедія спричинила безпрецедентну хвилю громадського протесту, об’єднала мільйони іспанців у боротьбі проти тероризму та стала переломним моментом в історії країни.

Третій сезон серіалу WWE: Це нереально.

Документальний серіал відкриває глядачам закулісся найбільшої у світі федерації професійного реслінгу WWE. Проєкт показує, як створюються масштабні шоу, народжуються сюжетні лінії та формуються образи найвідоміших реслерів. Камери супроводжують сценаристів, продюсерів і керівництво компанії під час підготовки до головних подій року, зокрема WrestleMania, демонструючи процес ухвалення творчих рішень, розробку конфліктів між персонажами та організацію грандіозних постановок. Одним із ключових героїв серіалу став головний контент-директор WWE Paul Levesque, який разом із креативною командою розкриває, як створюється сучасний світ професійного реслінгу.

Любителі аніме зможуть побачити новинки

Іскри майбутнього

Аніме-серіал переносить глядачів до альтернативної версії Кіото, де місто, оповите димом, живе без електрики. У центрі сюжету - незвичний дует героїв, які вирушають на пошуки загубленого каталогу - таємничого артефакту, здатного повернути світло на вулиці міста. Під час небезпечної подорожі вони відкривають приховані таємниці світу, долають численні випробування та поступово зближуються. Проєкт від культової Kyoto Animation поєднує романтику, пригоди, наукову фантастику та характерну для студії візуальну естетику.

Громова трійця

Аніме-серіал розповідає історію трьох звичайних школярів — Пьонтаро, Хіроші та Цубаме, чиє життя кардинально змінюється після загадкового зникнення молодшої сестри одного з них. У пошуках дівчинки друзі потрапляють до таємничого паралельного світу, де на них чекають небезпечні пригоди, фантастичні істоти та могутні супротивники. Поєднуючи наукову фантастику, пригоди, екшн і драму, аніме досліджує силу дружби, відвагу та готовність ризикувати всім заради близьких. Серіал створений за однойменною мангою Юкі Ікеди.