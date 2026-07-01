Український фільм "Машина часу Майдан" отримав нагороду одного з найбільших фестивалів документального кіно у світі

Фото: Національна спілка кінематографістів України

Документальний фільм "Машина часу Майдан" режисерів Володимира Тихого та Романа Любого здобув спеціальну відзнаку журі (Special Mention) Міжнародного конкурсу фестивалю документального кіно Sheffield DocFest у Великій Британії, повідомляє Національна спілка кінематографістів України.

Світова прем’єра стрічки відбулася в межах фестивалю. Фільм створено у копродукції кінооб’єднання Вавилон’13, Суспільне Мовлення та німецької компанії Trimafilm⁠

Стрічка повертає глядача до подій Революції Гідності через історію нинішнього військовослужбовця, поєднуючи особистий досвід із колективною пам’яттю про Майдан. Автори використали зйомку від першої особи та рухому камеру, що створює імерсивний ефект і дає змогу переосмислити події Майдану крізь призму повномасштабної війни.

Як зазначили члени журі, фільм вирізняється винахідливою формою оповіді, вдалим використанням архівних матеріалів та глибоким осмисленням теми спротиву й боротьби за свободу.

Sheffield DocFest є одним із найбільших фестивалів документального кіно у світі та одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків для документалістики. Отримана відзнака відкриває для української стрічки додаткові можливості для участі в інших великих європейських кінофестивалях та міжнародної промоції.