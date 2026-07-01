Інтерфакс-Україна
Культура
17:07 01.07.2026

У Дніпрі відкриються дві виставки про пам’ять Соледара та досвід вимушеного переміщення

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У Дніпрі відкриються дві виставки про пам’ять Соледара та досвід вимушеного переміщення
Фото: istockphoto.com

Фонд ІЗОЛЯЦІЯ 4 липня відкриє у Центрі сучасної культури в Дніпрі дві мистецькі виставки, присвячені темам пам’яті, дому та досвіду вимушеного переміщення мешканців Донеччини, повідомили агентству організатори.

"Коли руйнується матеріальна спадщина - архітектура, паркові та міські комплекси, фізичні артефакти - митці фокусуються на нематеріальному: мові, традиціях, спогадах, свідченнях", – зазначають організатори.

У межах події буде представлено фотографічний проєкт "Сіль моєї землі" мисткині Олександри Клод та інтерактивний VR-проєкт "Віддзеркалення" Роксолани Дудки. Обидві роботи створені за участі представників Соледарської громади.

Перед відкриттям виставок відбудеться дискусія "Спадщина. Практична робота: мистецькі партисипативні практики для збереження культурної спадщини", присвячена ролі мистецтва у збереженні пам’яті та переосмисленні культурної спадщини в умовах війни.

Модеруватиме дискусію кураторка програми резиденцій Люся Ничай. До обговорення долучаться мисткині Олександра Клод і Роксолана Дудка, а також учасники програми "Спадщина. Практична робота" та представники Соледарської громади.

Фотографічний проєкт "Сіль моєї землі" створений за участі жінок із Соледарської громади. Протягом кількох місяців учасниці працювали з одноразовими плівковими камерами, досліджуючи власну ідентичність, родинну пам’ять та зв’язок із рідним домом. Результатом стала виставка та пам’ятна книга, що поєднує фотографії, особисті історії й рефлексії.

Водночас VR-проєкт "Віддзеркалення" базується на особистому досвіді перебування у Соледарі, архівних матеріалах та спогадах людей, чиє життя було пов’язане з містом. Глядачі зможуть зануритися у віртуальний простір, натхненний соляними та гіпсовими шахтами Соледара, де поєднані архівні відеоматеріали, голосові історії переселенців та цифрові об’єкти, створені учасниками творчих воркшопів.

Під час відкриття обох виставок заплановані авторські екскурсії за участі мисткинь.

Організатори зазначають, що проєкти реалізовані в межах програми розвитку спроможності та мережування для локальних діячів культури Room for Heritage, яку підтримує Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU), що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Теги: #дніпро #фонд_ізоляція

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