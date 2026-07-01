Літературний фестиваль PORT оголосив дати проведення та фокус-тему 2026 року

Фото: організатори заходу

Літературний фестиваль PORT, який вдруге відбудеться в Одесі, оголосив дати проведення та фокус-тему 2026 року, повідомили агентству організатори.

Фестиваль пройде 5–6 вересня та об’єднає авторів, читачів і культурні інституції навколо сучасної української літератури, культури Півдня та актуальних суспільних тем.

Фокус-темою цьогорічного заходу стала пам’ять, стійкість і досвід, що залишається після історичних потрясінь, втрат та змін.

"Камені мовчать, але пам’ятають усе. Кожен із них - це шар часу, слід присутності, голос, що не розчинився в морі. Узбережжя - це лінія дотику стихій: води й суші, минулого й теперішнього, особистого й колективного. Цього року ми говоритимемо про пам’ять і стійкість. Про тексти, що тримаються за берег. Про слова - важкі, необхідні, як каміння під ногами. Про те, як досвід фіксується, осідає, нашаровується - і стає опорою тоді, коли все інше змивається", – зазначив програмний директор фестивалю Андрій Хаєцький.

За словами операційної директорки фестивалю Наталі Мажарової, PORT має на меті стати майданчиком для формування нової сучасної літератури українського Півдня.

"PORT дійсно потрібен людям Півдня зараз, потрібен Одесі - ми це побачили минулого року, коли на перший фестиваль прийшло близько 5 тисяч відвідувачів. Південь зараз у прискореному темпі повертає собі українську ідентичність, водночас перебуваючи під постійними атаками ворога. Ми дуже хотіли б, щоб PORT став фестивалем, де народжуватиметься нова сучасна література Півдня", – сказала Мажарова.

Організатори нагадали, що перший фестиваль PORT у 2025 році відвідали близько 5 тис. осіб. У програмі було понад 35 подій, серед яких публічні дискусії, презентації книжок, поетичні читання, воркшопи та міждисциплінарні мистецькі формати.

Серед учасників першого фестивалю були письменники, культурні діячі та інтелектуали, зокрема Володимир Єрмоленко, Тетяна Огаркова, Катерина Калитко, Світлана Поваляєва, Валерій Пузік, Євген Лір, Світлана Тараторіна, Алім Алієв та Макс Кідрук.

Під час проведення фестивалю у 2025 році вдалося зібрати 250 тис. грн на тактичну медицину для українських військових.

У 2026 році команда PORT планує розширити програму та коло учасників. Фестиваль організовує громадська організація "Вишиванковий фестиваль" за підтримки Міжнародний фонд "Відродження".