Інтерфакс-Україна
Культура
16:50 01.07.2026

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило конкурс на здобуття премії імені Шолом-Алейхема у 2027 році

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Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило конкурс на здобуття премії імені Шолом-Алейхема у 2027 році
Фото: пресслужба Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило про початок прийому документів на здобуття премії імені Шолом-Алейхема у 2027 році.

Як повідомили агенціїї в Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти, подати документи на участь у конкурсі можна з 1 липня до 1 листопада 2026 року включно.

Премія імені Шолом-Алейхема присуджується громадянам України на конкурсних засадах за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють формуванню позитивного іміджу України у світі.

На здобуття премії можуть бути висунуті нові оригінальні твори окремих авторів або авторських колективів, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення.

Водночас до участі в конкурсі не допускаються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами. Премія також не присуджується посмертно.

Подавати пропозиції до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти можуть творчі спілки та асоціації, літературно-мистецькі об’єднання, національно-просвітницькі товариства, редакції періодичних видань, видавництва, громадські організації та окремі автори.

Документи подаються через Реєстр заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури в електронному кабінеті претендента. Серед обов’язкових документів – клопотання про присудження премії, характеристика твору, примірник твору в паперовій та електронній формі або в електронному вигляді з підтвердженням оприлюднення, письмові згоди претендента на висунення твору та обробку персональних даних, інформаційна довідка про автора, а також копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У відомстві наголосили, що документи, подані після завершення встановленого терміну або оформлені з порушенням вимог конкурсу, розгляду не підлягатимуть. У разі об’єктивної неможливості подання документів через Реєстр їх можна надіслати в електронній формі на адресу: [email protected]. Грошова винагорода лауреату премії імені Шолом-Алейхема становить 20 тис. грн.

Теги: #державне_агентство_україни_з_питань_мистецтв_та_ми #премія_шолома_алейхема

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