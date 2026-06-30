Українські та американські військові музиканти зіграють спільний концерт у Києві

Фото: пресслужба культурні сили

Оркестр 59, який є мілітарно-музичним проєктом платформи "Культурні сили", та ансамбль Армії США в Європі та Африці (U.S. Army Europe and Africa Band & Chorus) проведуть спільний концерт у центрі Києва 2 липня, повідомляє агенству пресслужба Культурних сил.

"Спільний виступ українських військових музикантів та їхніх американських колег стане символом солідарності, партнерства та підтримки між нашими країнами. Гості заходу матимуть нагоду почути, як взаємодіють дві музичні традиції та культури в єдиному творчому просторі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концерт відбудеться о 12:00 у Музеї історії міста Києва в межах співпраці між Культурними силами та музеєм, закріпленої меморандумом про партнерство. Після концерту для гостей проведуть екскурсію виставкою "Я сколихнув цей світ", присвяченою творчості українського художника Іван Марчук.

Як повідомили організатори, до участі у події також запрошені представники медіа.

Культурні сили – платформа, що об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів. До неї входять проєкти "Культурний десант", «"Книга на фронт", "Фронтова Студія", Оркестр 59, "Радіо Піхота" та інші. За даними платформи, її артисти щомісяця проводять близько 200 виступів у фронтовій зоні та передають військовим близько 1,2 тис. книг.

Оркестр 59 сформувався на базі оркестру 59-ї окремої мотопіхотної бригади та нині працює як самостійний музичний колектив у складі Культурних сил. До його складу входять військовослужбовці та професійні музиканти.

Ансамбль Армії США в Європі та Африці є найбільшим музичним колективом американської армії за межами Сполучених Штатів. Він базується в Німеччині та регулярно виступає в країнах Європи, а також співпрацює з місцевими військовими оркестрами.