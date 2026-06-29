На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську

Фото: Odesa International Film Festival

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить спеціальну програму "Жінки у війську: 8 років видимості", створену спільно з рухом VETERANKA — першою та єдиною в Україні спільнотою жінок із бойовим досвідом, повідомляють організатори.

До програми увійшли документальні фільми та серіальні проєкти різних років, присвячені досвіду українських жінок у війську від початку російсько-української війни до сьогодення.

Рух VETERANKA був створений у 2018 році. Нині спільнота об’єднує понад 3 тис. діючих військовослужбовиць і ветеранок. Завдяки діяльності організації у 2018 році для жінок відкрили 63 бойові посади, які раніше були недоступними, а у 2026 році було запроваджено закон №13037 щодо механізму протидії домаганням в армії.

"Невидимий батальйон" (2017) режисерок Ірини Цілик, Світлани Ліщинської та Аліни Горлової. Фільм складається із шести історій українських військовослужбовиць і став частиною однойменного правозахисного проєкту про права жінок у секторі безпеки та оборони.

Також глядачам покажуть фільм "Куба і Аляска" (2025) режисера Єгора Трояновського про двох бойових медикинь і посестер руху VETERANKA, які рятують життя на передовій та підтримують одна одну в умовах війни.

До програми включено шестисерійний документально-драматичний проєкт "GENERATION 2014" (2025) режисера Євгена Тітаренка про добровольців медичного батальйону "Госпітальєри". Над серіалом режисер працював протягом десяти років, спостерігаючи за героями від початку війни у 2014 році до повномасштабного вторгнення.

Окрім цього, буде представлено стрічку "Не питай мене, чи я вбивала" (2026) режисерки Олени Максьом. Фільм є особистим щоденником війни, який авторка знімала протягом понад тисячі днів повномасштабного вторгнення, поєднуючи службу у війську з документуванням фронтової реальності.

Як зазначають організатори, програма "Жінки у війську: 8 років видимості" об’єднує історії, створені різними авторами у різні роки війни, та фіксує зміни, що відбувалися з українським суспільством, армією і людьми протягом останнього десятиліття.

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві з 27 серпня по 4 вересня за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.