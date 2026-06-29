Оголошено дату виходу історичної драми "Санаторій Горького. Поєдинок" про боротьбу з радянським режимом

Фото: ДержКіно

Історична драма “Санаторій Горького. Поєдинок” режисера Лукаша Палковського вийде в український прокат 10 вересня, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

“Оголошено дату релізу та презентовано український постер історичної драми “Санаторій Горького. Поєдинок”, – йдеться в повідомленні Держкіно.

Зазначається, що гала-прем’єра стрічки відбудеться в межах Одеського міжнародного кінофестивалю.

Фільм є спільним виробництвом Польщі, України та Ірландії і заснований на реальних подіях. Події картини розгортаються у 1939 році після радянського вторгнення до Польщі.