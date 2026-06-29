Інтерфакс-Україна
Культура
14:38 29.06.2026

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

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Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"
Фото: Мінкультури

Міністерство культури України допустило 462 із 559 заявок аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж до наступного етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна".

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. В категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" було подано 559 заявок.

Після технічного відбору Мінкультури опублікувало перелік із 462 учасників допущених до другого етапу мистецького конкурсу.

"Для проведення неупередженого експертного оцінювання відбулося жеребкування, за результатами якого проєкти було розподілено між експертами конкурсної комісії", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що учасники, чиї заявки не були допущені до другого етапу за результатами технічного відбору, отримають індивідуальні повідомлення на електронні адреси, зазначені під час подання заявки. 

Експертне оцінювання триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.

Теги: #тисячовесна #аудіовізуальна #мінкульт

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