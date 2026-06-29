“Історію кримських татар” вперше видають українською мовою, ATR запускає документальний проєкт

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Телеканал ATR за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, присвячений збереженню та популяризації історії кримськотатарського народу, повідомиляють організатори проєкту.

Проєкт передбачає продовження перекладу українською мовою фундаментальної чотиритомної праці історика, дослідника Криму та громадського діяча Валерія Возгріна “Історія кримських татар”, створення документального фільму про автора та запуск циклу телевізійних програм.

Праця Возгріна є одним із найґрунтовніших досліджень історії Криму та кримськотатарського народу. Вона охоплює події від найдавніших часів до середини ХХ століття та базується на широкому колі архівних матеріалів, історичних документів і наукових джерел.

Переклад “Історії кримських татар” українською мовою розпочався у 2021 році зі створення аудіокниги “Світи. Народи. Історія кримських татар”. У межах нового проєкту за підтримки УКФ робота над перекладом триває: наразі готується другий том. Кураторки проєкту з перекладу — Віра та Ірина Правило за участі команди ГО “Конгрес активістів культури”.

Окрім перекладу та підготовки видання, проєкт передбачає створення документального фільму про Валерія Возгріна та його наукову спадщину. Також ATR запускає цикл телевізійних програм, покликаних розширити знання про Крим як невід’ємну частину українського історичного та культурного простору.

Прем’єра першої програми циклу, присвяченої “Історії кримських татар” та її автору, відбудеться у понеділок, 29 червня, о 20:00 на телеканалі ATR.

Загалом заплановано п’ять випусків за участі істориків, науковців, представників кримськотатарського народу та громадських діячів. Учасники програм обговорюватимуть ключові етапи історії Криму, його корінних народів, а також значення праці Возгріна для українського суспільства.