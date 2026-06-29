Інтерфакс-Україна
Культура
13:56 29.06.2026

“Історію кримських татар” вперше видають українською мовою, ATR запускає документальний проєкт

2 хв читати
“Історію кримських татар” вперше видають українською мовою, ATR запускає документальний проєкт
Фото: pexels.com

Телеканал ATR за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, присвячений збереженню та популяризації історії кримськотатарського народу, повідомиляють організатори проєкту.

Проєкт передбачає продовження перекладу українською мовою фундаментальної чотиритомної праці історика, дослідника Криму та громадського діяча Валерія Возгріна “Історія кримських татар”, створення документального фільму про автора та запуск циклу телевізійних програм.

Праця Возгріна є одним із найґрунтовніших досліджень історії Криму та кримськотатарського народу. Вона охоплює події від найдавніших часів до середини ХХ століття та базується на широкому колі архівних матеріалів, історичних документів і наукових джерел.

Переклад “Історії кримських татар” українською мовою розпочався у 2021 році зі створення аудіокниги “Світи. Народи. Історія кримських татар”. У межах нового проєкту за підтримки УКФ робота над перекладом триває: наразі готується другий том. Кураторки проєкту з перекладу — Віра та Ірина Правило за участі команди ГО “Конгрес активістів культури”.

Окрім перекладу та підготовки видання, проєкт передбачає створення документального фільму про Валерія Возгріна та його наукову спадщину. Також ATR запускає цикл телевізійних програм, покликаних розширити знання про Крим як невід’ємну частину українського історичного та культурного простору.

Прем’єра першої програми циклу, присвяченої “Історії кримських татар” та її автору, відбудеться у понеділок, 29 червня, о 20:00 на телеканалі ATR.

Загалом заплановано п’ять випусків за участі істориків, науковців, представників кримськотатарського народу та громадських діячів. Учасники програм обговорюватимуть ключові етапи історії Криму, його корінних народів, а також значення праці Возгріна для українського суспільства.

Теги: #atr #культурний_фонд #історії_кримських_татар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 04.06.2021
Кримськотатарський канал ATR отримає 25 млн грн держфінансування - Мінреінтеграції України

Кримськотатарський канал ATR отримає 25 млн грн держфінансування - Мінреінтеграції України

19:48 15.01.2021
Зеленський замінив Роговцеву та Богуцького у наглядовій раді Українського культурного фонду Рибчинським і Суріним

Зеленський замінив Роговцеву та Богуцького у наглядовій раді Українського культурного фонду Рибчинським і Суріним

12:15 26.05.2020
Кулеба про справу проти заступника гендиректора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами

Кулеба про справу проти заступника гендиректора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами

16:41 28.04.2020
Телеканал ATR може припинити мовлення ще до роковин депортації кримських татар через брак фінансування

Телеканал ATR може припинити мовлення ще до роковин депортації кримських татар через брак фінансування

11:45 26.02.2020
Зеленський: Канал ATR не втратить держпідтримки й надалі мовитиме

Зеленський: Канал ATR не втратить держпідтримки й надалі мовитиме

08:17 02.08.2018
В Україні набув чинності закон про особливості діяльності Українського культурного фонду

В Україні набув чинності закон про особливості діяльності Українського культурного фонду

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

У Швейцарії покажуть українське фентезі "Офіс магічних сил: Хрещатик 48/2"

UNESCO спрямовує EUR2 млн на збереження документальної спадщини України – Бережна

Що покаже Національна опера України у липні 2026: повна афіша вистав та прем’єр

Велика виставка Олександра Дубовика відкрилася в Українському домі

У Харкові відкрили 12-й кінопростір для показу українських фільмів

Музика без кордонів: Український інститут запускає проєкт "Поліфонія Дунаю"

У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

Kalyna Film представила Україну на 37-й едиції Sunny Side of the Doc

У Києві відкрилася присвячена історіям ветеранів фотовиставка "Шлях відновлення", яка триватиме до 4 липня

Кабмін дозволив "Довженко-Центру" спрямовувати 100% коштів від оренди на збереження національної кіноспадщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА