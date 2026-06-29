У Швейцарії покажуть українське фентезі "Офіс магічних сил: Хрещатик 48/2"

Фото: Посольство України в Швейцарії

Українське родинне комедійне фентезі "Офіс магічних сил: Хрещатик 48/2" покажуть 4 липня у швейцарських містах Цюрих та Базель, повідомило Посольство України у Швейцарії.

Стрічка розповідає історію 11-річних Мії та Юрка, чия звичайна прогулянка Києвом несподівано перетворюється на захопливу подорож потойбічною столицею. Герої відкривають для себе прихований світ під Хрещатиком, де оживають українські легенди та міфічні істоти живуть поруч із сучасним мегаполісом.

У фільмі знялися відомі українські актори Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Володимир Ращук, Наталка Денисенко та Любомир Валівоць. Головні дитячі ролі виконали Іван Новінський і Кіра Саяпіна. Також у стрічці з’явилися співачка TAYANNA та телеведучі Григорій і Христина Решетніки.

"Офіс магічних сил: Хрещатик 48/2" став першим фільмом майбутньої трилогії та є єдиною українською дитячою стрічкою, що вийшла цього року в широкий прокат.

Покази відбудуться 4 липня в кінотеатрах мережі Arena Cinemas: у Цюриху о 16:00 та у Базелі о 16:30. Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. Вікове обмеження — 6+.

Організатори закликають підтримати українське кіно за кордоном та допомогти зібрати повні зали для української стрічки у Швейцарії.