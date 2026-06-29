Інтерфакс-Україна
Культура
12:09 29.06.2026

UNESCO спрямовує EUR2 млн на збереження документальної спадщини України – Бережна

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UNESCO спрямовує EUR2 млн на збереження документальної спадщини України – Бережна
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила про залучення EUR2 млн на збереження документальної спадщини України від Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO) за підтримки ЄС та уряду Фландрії, Фламандського регіону Бельгії.

"Залучили підтримку для захисту української пам’яті – UNESCO за підтримки Європейського Союзу та уряду Фландрії спрямовують 2 млн євро на збереження документальної спадщини України. Ініціатива охоплюватиме документальну спадщину всієї України, включно зі спадщиною національних спільнот", – написала Бережна у Facebook в понеділок.

Повідомляється, що програма допоможе підтримати архіви, бібліотеки та інші інституції пам’яті, зокрема у прифронтових регіонах, розвивати цифровізацію та довготривале збереження документів.

"Росія намагається знищити нашу пам’ять, підмінити факти та стерти свідчення української історії. Захист документальної спадщини є частиною нашої стійкості та національної безпеки. Вдячна ЮНЕСКО, Європейському Союзу, уряду Фландрії та всім партнерам за підтримку України. Разом зберігаємо історичну правду і працюємо для майбутніх поколінь українців", – написала Бережна.

Як повідомлялося, ЮНЕСКО під час Ukraine Recovery Conference 2026 на минулому тижні оголосило про підписання домовленості з урядом Фландрії на підтримку Плану дій ЮНЕСКО щодо науки в Україні, обсяг допомоги становитиме близько $600 тис. Підтримка реалізовуватиметься як дворічна ініціатива, спрямована на екстрену допомогу українським науковцям і посилення стійкості наукової екосистеми України в умовах тривалої війни.

"Підтримку спрямовано на те, щоб українські науковці мали більше можливостей продовжувати дослідження в Україні… Зокрема, співпраця передбачає розширення доступу українських учених до міжнародного лабораторного обладнання через ініціативу UNESCO Remote Access to Laboratory Equipment, UNESRALE. Також ініціатива передбачає розвиток співпраці з фламандською екосистемою досліджень та інновацій", – розповіли у Міністерстві освіти та науки України.

Очікується, що ініціатива охопить щонайменше 100 університетів і наукових установ. Окремо передбачено індивідуальні пакети підтримки для дослідників, які допоможуть покривати витрати на придбання матеріалів, забезпечення публікацій, короткострокові наукові візити та підтримку безперервності досліджень.

Теги: #документальна_спадщина #кошти #юнеско

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