Інтерфакс-Україна
Культура
11:32 29.06.2026

Що покаже Національна опера України у липні 2026: повна афіша вистав та прем’єр

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Що покаже Національна опера України у липні 2026: повна афіша вистав та прем’єр
Фото: пресслужба опери

У липні Національна опера України представить одну з найнасиченіших програм 158-го театрального сезону. На глядачів чекають прем’єра сімейного балету "Білосніжка та семеро гномів", найвідоміші опери світового репертуару, українська класика та традиційні гала-концерти, які поставлять крапку в сезоні перед його офіційним закриттям.  

Як повідомили агенству в театрі, попри воєнний стан вистави продовжують проходити у денний час, а кількість місць у залі залишається обмеженою з міркувань безпеки. Водночас колектив обіцяє глядачам найкращі постановки зі свого репертуару за участі провідних солістів опери та балету.  

Липневу афішу відкриє 2 липня "Вечір одноактних балетів", до якого увійдуть дві знакові постановки. Першою стане "Шопеніана" на музику Фредеріка Шопена — один із найпоетичніших балетів ХХ століття, створений легендарним балетмейстером Михайлом Фокіним. Другим твором буде "Болеро" Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери, що вже понад 50 років успішно тримається в репертуарі Національної опери.  

Вже 3 липня театр покаже одну з найпопулярніших опер світу — "Кармен". Трагічна історія пристрасного кохання Кармен і сержанта Хозе традиційно залишається серед найбільш відвідуваних вистав театру. Головні партії виконають Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін.  

4 липня глядачі побачать ще один вечір одноактних балетів, який поєднає одразу три різні стилі та епохи. У програмі — сучасна "Рапсодія кохання" Ярослава Ткачука на музику Джорджа Гершвіна, всесвітньо відомий балет "5 танго" Ханса ван Манена на музику Астора П’яццолли та "Елегія воєнного часу" на музику Валентина Сильвестрова у постановці одного з найвідоміших сучасних хореографів світу Олексія Ратманського.  

5 липня шанувальники опери зможуть побачити постановку "Мадам Баттерфлай". Саме цей твір приніс світову славу видатній українській співачці Соломія Крушельницька, яка стала однією з найвідоміших виконавиць партії Чіо-Чіо-Сан. Нинішня київська постановка створена режисеркою Іриною Молостовою та вже багато років залишається в репертуарі театру.  

Після невеликої перерви афіша продовжиться 8 липня балетом "Жізель". В основі сюжету — історія кохання селянської дівчини Жізель і графа Альберта, яка завершується трагічно, але перетворюється на одну з найзворушливіших історій світового балету. Сучасну сценічну версію вистави створив балетмейстер Віктор Яременко. Прем’єра цієї редакції свого часу з великим успіхом відбулася в Японії, а нині вистава стабільно збирає аншлаги в Києві.  

9 липня театр звернеться до української класики й покаже оперу "Запорожець за Дунаєм" у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Саме цей твір вважається однією з найважливіших українських національних опер та вже багато десятиліть не сходить зі сцени.  

10 липня на глядачів чекатиме справжня оперна комедія — "Севільський цирульник". В осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка спектакль отримав нове сценічне прочитання та став одним із найулюбленіших у київської публіки.  

Головною подією місяця стане прем’єра балету "Білосніжка" та семеро гномів, яку покажуть 11 та 12 липня. Нову постановку створює відомий український хореограф Віктор Литвинов. За словами авторів, вистава поєднає яскраві костюми, інтерактивні декорації, складну хореографію та чарівну музику Богдана Павловського. Балет розрахований як на дітей, так і на дорослих та розповідатиме про перемогу добра над злом, щирість, дружбу й взаємодопомогу. Над постановкою також працюють диригент-постановник Олексій Баклан та головна художниця театру Марія Левитська.  

Друга половина місяця розпочнеться 16 липня оперою "Фауст" в постановці італійського режисера Маріо Корраді. Вистава є однією з найвідоміших інтерпретацій легенди про Фауста та його угоду з Мефістофелем.  

17 липня на сцену повернеться ще одна перлина українського музичного мистецтва — "Наталка Полтавка". Постановка поєднує народний гумор, фольклор, танці та добре відому історію кохання Наталки й Петра. У сучасній версії вистави навіть з’явився популярний український мем про паляницю.  

Фінальним акордом 158-го театрального сезону Національної опери України стануть Гала-концерти, які відбудуться 18 та 19 липня. На сцену вийдуть провідні солісти опери та балету, хор і симфонічний оркестр театру, які представлять найяскравіші номери з репертуару сезону. Саме ці концерти традиційно підбивають підсумки театрального року та збирають на одній сцені найкращі творчі сили театру. 

Теги: #афіша_опера_липень #національна_опера_україни

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