Інтерфакс-Україна
Культура
12:05 27.06.2026

Велика виставка Олександра Дубовика відкрилася в Українському домі

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Художник Олександр Дубовик на відкриття своєї виставки "Лабіринти значень. Олександр Дубовик". Національний центр "Український Дім", Київ, 26.06.2026
Художник Олександр Дубовик на відкриття своєї виставки "Лабіринти значень. Олександр Дубовик". Національний центр "Український Дім", Київ, 26.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Вона називається "Лабіринти значень. Олександр Дубовик", складається з робіт в усіх техніках, притаманних автору: живопису, графіки, фотографій мозаїк та вітражів, що були реалізовані, а також ескізів проектів, які такими не стали. Більше двох з половиною сотень творів надали державні музей та приватні колекції.

В своїх творчих пошуках художник від реалізму швидко прийшов до абстракціонізму та символізму. Він є учасником багатьох виставок, має кілька нагород. 1 серпня йому виповниться 95 років.

Експозиція працюватиме до 2 серпня.

Відкриття виставки "Лабіринти значень. Олександр Дубовик". Національний центр "Український Дім", Київ, 26.06.2026

Теги: #український_дім #дубовик_олександр #дубовик #живопис #виставка

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