Велика виставка Олександра Дубовика відкрилася в Українському домі

Художник Олександр Дубовик на відкриття своєї виставки "Лабіринти значень. Олександр Дубовик". Національний центр "Український Дім", Київ, 26.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Вона називається "Лабіринти значень. Олександр Дубовик", складається з робіт в усіх техніках, притаманних автору: живопису, графіки, фотографій мозаїк та вітражів, що були реалізовані, а також ескізів проектів, які такими не стали. Більше двох з половиною сотень творів надали державні музей та приватні колекції.

В своїх творчих пошуках художник від реалізму швидко прийшов до абстракціонізму та символізму. Він є учасником багатьох виставок, має кілька нагород. 1 серпня йому виповниться 95 років.

Експозиція працюватиме до 2 серпня.