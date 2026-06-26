У Харкові відкрили 12-й кінопростір для показу українських фільмів

Фото: Асоціація “Дивись українське!". Колаж "Інтерфакс-Україна"

У Харкові розпочав роботу 12-й кінопростір ініціативи Асоціації “Дивись українське!”, створений у співпраці з Харківським національним академічним театром опери та балету ім. М. В. Лисенка (СХІД OPERA) за підтримки мережі кінотеатрів Multiplex.

Як повідомили в Асоціації, новий майданчик покликаний зробити українське кіно доступнішим для мешканців прифронтового Харкова та сприяти розвитку культурного життя міста.

“Відкриття нового кінопростору в Харкові - це ще один вагомий крок до того, щоб українське кіно ставало доступнішим для глядачів у прифронтових містах. Такі майданчики об’єднують людей навколо кіно, діалогу, спільних цінностей та поширюють терапію через культуру”, — зазначив голова правління Асоціації “Дивись українське!” Андрій Різоль.

Першим показом у новому кінопросторі стала комедія “Ну мам” режисера Олега Борщевського — історія про родинні цінності, взаєморозуміння та підтримку близьких людей. Стрічку представила українська кінознавиця, кандидатка мистецтвознавства Наталія Черкасова.

До глядачів звернувся генеральний директор-художній керівник Харків Опера Ігор Тулузов, який наголосив на важливості розвитку культурних ініціатив у місті.

“Покази українського кіно в межах Національного туру “Кіно заради Перемоги!” відбуватимуться тут на регулярній основі”, — повідомив Тулузов.

Після перегляду відбулося обговорення фільму, під час якого глядачі поділилися своїми враженнями та думками про стрічку. Програма відкриття кінопросторів у госпіталях, реабілітаційних центрах та культурних установах була започаткована Асоціацією “Дивись українське!” спільно з Благодійним фондом “МХП-Громаді” у 2024 році. Наразі в межах ініціативи відкрито 12 кінопросторів у восьми областях України.

Ініціатива у Харкові реалізована за підтримки мережі кінотеатрів Multiplex у межах Національного туру “Кіно заради Перемоги!”, який популяризує український кінематограф та підтримує культурну стійкість громад в умовах війни.