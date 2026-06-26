Інтерфакс-Україна
Культура
16:26 26.06.2026

Музика без кордонів: Український інститут запускає проєкт "Поліфонія Дунаю"

3 хв читати
Музика без кордонів: Український інститут запускає проєкт "Поліфонія Дунаю"
Фото: Український інститут

Український інститут у липні 2026 року запускає міжнародний музичний проєкт "Поліфонія Дунаю" під девізом Una aqua, multae voces (Одна ріка, багато голосів), який покликаний об’єднати Україну та країни Дунайського регіону через музику та культурний діалог.

Як повідомили організатори агенству, проєкт представить музичну спадщину Австрії, Угорщини, Словаччини, Чехії та України, демонструючи історичні, стильові та концептуальні зв’язки між композиторами й музичними традиціями регіону.

"Поліфонія Дунаю" позиціонується як музична мозаїка, у якій твори українських та європейських композиторів вступають у художній діалог, демонструючи спільність культурного простору Центрально-Східної Європи.

"Концертні програми побудовані навколо ідеї взаємодії традицій, культурної тяглості та нового осмислення історичних зв’язків, які формувалися навколо Дунаю", – зазначають в Українському інституті.

У межах проєкту відбудеться серія концертів у провідних культурних просторах Європи. Серед ключових локацій – фестиваль "Pohoda" у Тренчині (Словаччина), Віфлеємська каплиця у Празі, Зала Брамса у Віденській філармонії, "Klangraum Graz" у Граці, "Cultus Ružinov" у Братиславі та "Budapest Music Center" у Будапешті.

"Географія “Поліфонії Дунаю” буде розширюватися", – наголошують організатори.

До участі у проєкті залучені провідні українські та іноземні музичні колективи й виконавці, зокрема симфонічний оркестр "INSO-Lviv", Національний ансамбль солістів "Київська камерата" за участю Сусанни Чахоян, Любові Островської та Кати Саймон, а також Олена Місьо та Йоганнес Кребс.

Перший концертний блок розпочнеться 1 липня у Граці камерною програмою за участі піаністки Олени Місьо та віолончеліста Йоганнеса Кребса.

"У програмі прозвучать твори Франца Шуберта, Бориса Лятошинського та Віктора Косенка – композиторів, чиї музичні мови відображають діалог європейських традицій", – повідомляють організатори.

11 липня оркестр "INSO-Lviv»"під керівництвом грузинського диригента Ніколоза Рачвелі виступить із програмою "Музика Дунайського регіону" на відкритій сцені міжнародного фестивалю "Pohoda" у Словаччині.

"Там звучатиме премʼєрне виконання твору словацької композиторки Гаймоні Валгава у виконанні “INSO-Lviv”", – йдеться у повідомленні.

З 28 по 31 липня відбудеться міжнародний тур ансамблю «Київська камерата» під керівництвом диригента та музичного керівника Львівської національної опери Івана Чередніченка.

Колектив представить концертні програми у Празі, Відні, Братиславі та Будапешті. У концертах прозвучать твори українських композиторів Василя Барвінського, Олександра Козаренка, Олександра Родіна, Золтана Алмаші, Володимира Зубицького, а також європейських авторів – Ференца Ліста, Бели Бартока, Іллі Желєнки, Гаймоні Валгави, Антоніна Дворжака та Золтана Кодая.

В Українському інституті підкреслюють, що проєкт має значення не лише як музична подія.

"“Поліфонія Дунаю” не лише презентує музику різних країн, а й відкриває простір для розмови про спільну європейську культурну спадщину, взаємозв’язки та майбутнє культурного партнерства", – зазначають організатори.

Також наголошується, що "музика має здатність долати історичні кордони, відновлювати зв’язки та створювати нові сенси спільного культурного простору Європи".

Серед учасників проєкту – симфонічний оркестр "INSO-Lviv", заснований у 1998 році. Колектив виконує широкий репертуар – від класичної музики до джазу, опери, мюзиклів та сучасних творів. У 2024 році оркестр випустив альбом на міжнародному лейблі "Pentatone" спільно зі скрипалем Джошуа Беллом та диригенткою Далею Стасевською. Запис увійшов до переліку найкращих класичних релізів року за версією The Times і The Sunday Times.

У проєкті також бере участь Національний ансамбль солістів "Київська камерата" – один із провідних українських колективів, місією якого є популяризація української музики в її стильовому та жанровому різноманітті.

Згідно з програмою, 1 липня відбудеться концерт Олени Місьо та Йоганнеса Кребса в "Klangraum Graz" (Грац, Австрія), 11 липня – виступ "INSO-Lviv" на фестивалі "Pohoda" (Тренчин, Словаччина), а наприкінці місяця пройде тур "Київської камерати" у Празі, Відні, Братиславі та Будапешті.

"Поліфонія Дунаю" стане однією з найбільших міжнародних музичних ініціатив Українського інституту у 2026 році, спрямованих на представлення української культури в європейському просторі та зміцнення культурних зв’язків між країнами Дунайського регіону.

Теги: #український_інститут #поліфонія_дунаю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 06.02.2026
Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

Онлайн-курс про Україну став доступний китайською мовою

19:38 28.01.2026
Українська музика прозвучала на великому європейському фестивалі

Українська музика прозвучала на великому європейському фестивалі

10:47 21.04.2025
Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

15:23 18.03.2024
У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

11:50 10.11.2023
Перша леді України взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі

Перша леді України взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі

11:06 20.08.2020
МЗС і Український інститут підготували великий онлайн-марафон до Дня Незалежності

МЗС і Український інститут підготували великий онлайн-марафон до Дня Незалежності

14:25 12.11.2018
Закладене в проекті держбюджету-2019 фінансування Українського інституту ставить під загрозу його існування

Закладене в проекті держбюджету-2019 фінансування Українського інституту ставить під загрозу його існування

07:20 10.05.2018
Клімкін повідомив про завершення формування керівництва Українського інституту

Клімкін повідомив про завершення формування керівництва Українського інституту

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

Kalyna Film представила Україну на 37-й едиції Sunny Side of the Doc

У Києві відкрилася присвячена історіям ветеранів фотовиставка "Шлях відновлення", яка триватиме до 4 липня

Кабмін дозволив "Довженко-Центру" спрямовувати 100% коштів від оренди на збереження національної кіноспадщини

Топ-9 місць біля Києва, які варто відвідати влітку

Повні зали молоді на книжкових подіях свідчать, що культура читання в Україні зростає – Семків

“Штучний інтелект схожий на ядерну енергію”: Семків пояснив, чому ШІ не замінить письменників

Світ відкриває для себе Україну через книжки, а війна народжує нових авторів – Семків

Видавець Семків пояснив, як можна відродити українські бібліотеки

Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА