Музика без кордонів: Український інститут запускає проєкт "Поліфонія Дунаю"

Фото: Український інститут

Український інститут у липні 2026 року запускає міжнародний музичний проєкт "Поліфонія Дунаю" під девізом Una aqua, multae voces (Одна ріка, багато голосів), який покликаний об’єднати Україну та країни Дунайського регіону через музику та культурний діалог.

Як повідомили організатори агенству, проєкт представить музичну спадщину Австрії, Угорщини, Словаччини, Чехії та України, демонструючи історичні, стильові та концептуальні зв’язки між композиторами й музичними традиціями регіону.

"Поліфонія Дунаю" позиціонується як музична мозаїка, у якій твори українських та європейських композиторів вступають у художній діалог, демонструючи спільність культурного простору Центрально-Східної Європи.

"Концертні програми побудовані навколо ідеї взаємодії традицій, культурної тяглості та нового осмислення історичних зв’язків, які формувалися навколо Дунаю", – зазначають в Українському інституті.

У межах проєкту відбудеться серія концертів у провідних культурних просторах Європи. Серед ключових локацій – фестиваль "Pohoda" у Тренчині (Словаччина), Віфлеємська каплиця у Празі, Зала Брамса у Віденській філармонії, "Klangraum Graz" у Граці, "Cultus Ružinov" у Братиславі та "Budapest Music Center" у Будапешті.

"Географія “Поліфонії Дунаю” буде розширюватися", – наголошують організатори.

До участі у проєкті залучені провідні українські та іноземні музичні колективи й виконавці, зокрема симфонічний оркестр "INSO-Lviv", Національний ансамбль солістів "Київська камерата" за участю Сусанни Чахоян, Любові Островської та Кати Саймон, а також Олена Місьо та Йоганнес Кребс.

Перший концертний блок розпочнеться 1 липня у Граці камерною програмою за участі піаністки Олени Місьо та віолончеліста Йоганнеса Кребса.

"У програмі прозвучать твори Франца Шуберта, Бориса Лятошинського та Віктора Косенка – композиторів, чиї музичні мови відображають діалог європейських традицій", – повідомляють організатори.

11 липня оркестр "INSO-Lviv»"під керівництвом грузинського диригента Ніколоза Рачвелі виступить із програмою "Музика Дунайського регіону" на відкритій сцені міжнародного фестивалю "Pohoda" у Словаччині.

"Там звучатиме премʼєрне виконання твору словацької композиторки Гаймоні Валгава у виконанні “INSO-Lviv”", – йдеться у повідомленні.

З 28 по 31 липня відбудеться міжнародний тур ансамблю «Київська камерата» під керівництвом диригента та музичного керівника Львівської національної опери Івана Чередніченка.

Колектив представить концертні програми у Празі, Відні, Братиславі та Будапешті. У концертах прозвучать твори українських композиторів Василя Барвінського, Олександра Козаренка, Олександра Родіна, Золтана Алмаші, Володимира Зубицького, а також європейських авторів – Ференца Ліста, Бели Бартока, Іллі Желєнки, Гаймоні Валгави, Антоніна Дворжака та Золтана Кодая.

В Українському інституті підкреслюють, що проєкт має значення не лише як музична подія.

"“Поліфонія Дунаю” не лише презентує музику різних країн, а й відкриває простір для розмови про спільну європейську культурну спадщину, взаємозв’язки та майбутнє культурного партнерства", – зазначають організатори.

Також наголошується, що "музика має здатність долати історичні кордони, відновлювати зв’язки та створювати нові сенси спільного культурного простору Європи".

Серед учасників проєкту – симфонічний оркестр "INSO-Lviv", заснований у 1998 році. Колектив виконує широкий репертуар – від класичної музики до джазу, опери, мюзиклів та сучасних творів. У 2024 році оркестр випустив альбом на міжнародному лейблі "Pentatone" спільно зі скрипалем Джошуа Беллом та диригенткою Далею Стасевською. Запис увійшов до переліку найкращих класичних релізів року за версією The Times і The Sunday Times.

У проєкті також бере участь Національний ансамбль солістів "Київська камерата" – один із провідних українських колективів, місією якого є популяризація української музики в її стильовому та жанровому різноманітті.

Згідно з програмою, 1 липня відбудеться концерт Олени Місьо та Йоганнеса Кребса в "Klangraum Graz" (Грац, Австрія), 11 липня – виступ "INSO-Lviv" на фестивалі "Pohoda" (Тренчин, Словаччина), а наприкінці місяця пройде тур "Київської камерати" у Празі, Відні, Братиславі та Будапешті.

"Поліфонія Дунаю" стане однією з найбільших міжнародних музичних ініціатив Українського інституту у 2026 році, спрямованих на представлення української культури в європейському просторі та зміцнення культурних зв’язків між країнами Дунайського регіону.