Інтерфакс-Україна
Культура
14:25 26.06.2026

У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

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У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США
Фото: музей війни

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 2 липня відкриється спеціальна фотовиставка “United by Liberty” (“Об’єднані свободою”), присвячена історії Статуї Свободи та спільним демократичним цінностям України і Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили організатори агенству, виставку створено Музеєм війни у співпраці з Посольством США в Україні та Службою національних парків США.

Експозиція представить 140-річну історію одного з найвідоміших символів свободи у світі – Статуї Свободи в Нью-Йорку. Виставку розгорнуть біля монумента “Батьківщина-мати”, який сьогодні став одним із символів української стійкості та незламності.

Організатори наголошують, що поєднання двох відомих монументів в одному просторі має підкреслити спільне прагнення України та США до свободи, захисту демократичних цінностей і державного суверенітету.

Проєкт продовжує співпрацю Музею війни з американськими партнерами, про яку генеральний директор музею Юрій Савчук розповідав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” у квітні цього року.

“Наші партнери говорять про формат “сестринських інституцій”, і це дуже точно визначає той рівень взаємодії, до якого ми прагнемо. Ми обговорюємо не разові ініціативи, а системну співпрацю”, – зазначав Савчук.

Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

За його словами, ідея представити в Києві історію Статуї Свободи виникла після налагодження прямих контактів із Національною парковою службою США, яка опікується пам’яткою.

Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

Водночас директор музею звертав увагу на історичний зв’язок двох монументів.

“Якщо раніше це були символи протистояння, то зараз їх можна сприймати як символи партнерства і спільних цінностей. І це, по суті, головний сенс цієї співпраці – показати, як історичні символи, що колись уособлювали конфлікт, сьогодні стають символами єдності”, – наголошував Савчук.

У відкритті виставки планують взяти участь представники органів державної влади, сектору безпеки та оборони, дипломатичного корпусу і культурної спільноти.

Музичний супровід заходу забезпечить ансамбль Alliance Brass Quintet Оркестру армії США в Європі та Африці.

Теги: #статуя_свободы #музей_війни #батьківщина_мати #сша

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