У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

Фото: музей війни

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 2 липня відкриється спеціальна фотовиставка “United by Liberty” (“Об’єднані свободою”), присвячена історії Статуї Свободи та спільним демократичним цінностям України і Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили організатори агенству, виставку створено Музеєм війни у співпраці з Посольством США в Україні та Службою національних парків США.

Експозиція представить 140-річну історію одного з найвідоміших символів свободи у світі – Статуї Свободи в Нью-Йорку. Виставку розгорнуть біля монумента “Батьківщина-мати”, який сьогодні став одним із символів української стійкості та незламності.

Організатори наголошують, що поєднання двох відомих монументів в одному просторі має підкреслити спільне прагнення України та США до свободи, захисту демократичних цінностей і державного суверенітету.

Проєкт продовжує співпрацю Музею війни з американськими партнерами, про яку генеральний директор музею Юрій Савчук розповідав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” у квітні цього року.

“Наші партнери говорять про формат “сестринських інституцій”, і це дуже точно визначає той рівень взаємодії, до якого ми прагнемо. Ми обговорюємо не разові ініціативи, а системну співпрацю”, – зазначав Савчук.

За його словами, ідея представити в Києві історію Статуї Свободи виникла після налагодження прямих контактів із Національною парковою службою США, яка опікується пам’яткою.

Водночас директор музею звертав увагу на історичний зв’язок двох монументів.

“Якщо раніше це були символи протистояння, то зараз їх можна сприймати як символи партнерства і спільних цінностей. І це, по суті, головний сенс цієї співпраці – показати, як історичні символи, що колись уособлювали конфлікт, сьогодні стають символами єдності”, – наголошував Савчук.

У відкритті виставки планують взяти участь представники органів державної влади, сектору безпеки та оборони, дипломатичного корпусу і культурної спільноти.

Музичний супровід заходу забезпечить ансамбль Alliance Brass Quintet Оркестру армії США в Європі та Африці.