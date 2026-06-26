Kalyna Film представила Україну на 37-й едиції Sunny Side of the Doc

Фото: Kalyna Film

Українські документальні проєкти викликали інтерес у представників провідних світових медіакомпаній та платформ під час міжнародного ринку документального кіно Sunny Side of the Doc, який відбувся 22-24 червня у французькій Ла-Рошелі.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у кінокомпанії Kalyna Film, протягом трьох днів команда провела понад 80 індивідуальних переговорів із міжнародними мовниками, стримінговими платформами, дистриб’юторами та потенційними партнерами з копродукції.

Серед учасників зустрічей були представники PBS, National Geographic, Paramount+, Discovery, NHK, а також компаній, які співпрацюють із BBC, ARTE, Hulu, Channel 4 та Disney+.

“Ми побачили щирий інтерес до українських історій і дуже професійний рівень переговорів, які мають усі шанси перерости у конкретні міжнародні проєкти. Для Kalyna Film USA це важливий крок у розширенні партнерств між Україною та Північною Америкою”, – зазначив директор Kalyna Film USA Джо ДіРієнцо.

За його словами, компанія презентувала міжнародним партнерам як завершені документальні фільми, так і нові проєкти, відкриті до міжнародної копродукції.

Креативний продюсер та керівник міжнародного розвитку і партнерств Kalyna Film Нік Олак наголосив, що сьогодні міжнародний ринок зацікавлений не лише в якісному контенті, а й у сильних історіях та надійних партнерах.

“Українські автори мають що сказати світові, а Sunny Side of the Doc дає можливість вести цю розмову безпосередньо з тими, хто ухвалює рішення”, – сказав він.

У компанії зазначили, що цього року Україну на Sunny Side of the Doc вдруге поспіль представляла Kalyna Film. Водночас уперше на міжнародному ринку спільно працювали український та американський офіси компанії після відкриття представництва Kalyna Film USA у Нью-Йорку.

Sunny Side of the Doc є одним із найбільших міжнародних ринків документального кіно в Європі. Цього року захід об’єднав понад 2 тис. представників індустрії з більш ніж 70 країн світу.

Як повідомлялося, Українська кінокомпанія Kalyna Film розпочала виробництво першого українсько-американського історичного фільму разом у партнерстві з приватним інвестором зі США .