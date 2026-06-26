Інтерфакс-Україна
Культура
12:25 26.06.2026

У Києві відкрилася присвячена історіям ветеранів фотовиставка "Шлях відновлення", яка триватиме до 4 липня

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У Києві відкрилася присвячена історіям ветеранів фотовиставка "Шлях відновлення", яка триватиме до 4 липня
Фото: Вадим Монастирський

У столичному ТРЦ "Гулівер" відкрилася благодійна фотовиставка "Шлях відновлення", присвячена історіям українських ветеранів, які повертаються до активного життя після важких поранень.

Експозиція розміщена в центральному атріумі на першому та другому поверхах торговельного центру, діятиме до 4 липня.

Героями виставки стали українські захисники й захисниці, які проходять або вже завершили програми реабілітації у центрах нейрореабілітації Next Step Ukraine, започаткованих благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine. На світлинах автора Василя Шепелли відображено моменти відновлення військових після важких поранень та ампутацій через спорт, творчість і реабілітаційні практики, зокрема академічне веслування, гончарство, кінну терапію та скелелазіння.

Як зазначила керівниця Next Step Ukraine Тетяна Грубенюк, метою виставки є висвітлення шляху відновлення ветеранів та формування в суспільстві культури поваги й розуміння. Під час роботи експозиції триватиме благодійний збір коштів на підтримку реабілітації військових у центрах Next Step Ukraine, до якого кожен охочий може долучитися за допомогою спеціальних QR-кодів. Партнерами проєкту виступили Мінветеранів, КМДА, Київ Мілітарі Хаб та низка громадських організацій.

Експозиція є частиною соціального проєкту "Воля рухатись вперед", створеного за ініціативи бренду "ВОЛЯ" від "Моршинська".

Фото: Вадим Монастирський

Теги: #виставка #ветерани #воля

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