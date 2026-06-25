Кабмін дозволив "Довженко-Центру" спрямовувати 100% коштів від оренди на збереження національної кіноспадщини

Кабінет міністрів України дозволив Державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка" (Київ) на період воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його завершення спрямовувати всі кошти, отримані від оренди майна, на виконання власних статутних завдань, повідомило Міністерство культури України.

"Раніше значна частина цих надходжень перераховувалася до державного бюджету. Відтепер Довженко-Центр зможе використовувати 100% орендних платежів для забезпечення своєї діяльності, зокрема збереження фільмофонду, розвитку технічної бази та популяризації української кінематографічної спадщини", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що "Довженко-Центр" є державною інституцією, яка здійснює системне зберігання, облік, реставрацію та популяризацію національної кіноспадщини, і в умовах воєнного стану та обмеженого бюджетного фінансування це рішення створює додаткові можливості для стабільної роботи установи та збереження унікальних архівних матеріалів.

"За оцінками фахівців, чинна модель розподілу орендних надходжень суттєво обмежувала фінансові можливості установи. Запроваджені зміни дадуть змогу спрямувати додаткові ресурси на оплату праці працівників, утримання спеціалізованих сховищ, модернізацію обладнання та реалізацію програм із збереження й популяризації українського кінематографічного надбання", – додали у відомстві.

Очікується, що рішення дасть змогу забезпечити фінансову стійкість "Довженко-Центру" та посилити спроможність держави зберігати національну культурну спадщину в умовах війни.