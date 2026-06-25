Інтерфакс-Україна
Культура
16:54 25.06.2026

Кабмін дозволив "Довженко-Центру" спрямовувати 100% коштів від оренди на збереження національної кіноспадщини

1 хв читати
Кабмін дозволив "Довженко-Центру" спрямовувати 100% коштів від оренди на збереження національної кіноспадщини

Кабінет міністрів України дозволив Державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка" (Київ) на період воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його завершення спрямовувати всі кошти, отримані від оренди майна, на виконання власних статутних завдань, повідомило Міністерство культури України.

"Раніше значна частина цих надходжень перераховувалася до державного бюджету. Відтепер Довженко-Центр зможе використовувати 100% орендних платежів для забезпечення своєї діяльності, зокрема збереження фільмофонду, розвитку технічної бази та популяризації української кінематографічної спадщини", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що "Довженко-Центр" є державною інституцією, яка здійснює системне зберігання, облік, реставрацію та популяризацію національної кіноспадщини, і в умовах воєнного стану та обмеженого бюджетного фінансування це рішення створює додаткові можливості для стабільної роботи установи та збереження унікальних архівних матеріалів.

"За оцінками фахівців, чинна модель розподілу орендних надходжень суттєво обмежувала фінансові можливості установи. Запроваджені зміни дадуть змогу спрямувати додаткові ресурси на оплату праці працівників, утримання спеціалізованих сховищ, модернізацію обладнання та реалізацію програм із збереження й популяризації українського кінематографічного надбання", – додали у відомстві.

Очікується, що рішення дасть змогу забезпечити фінансову стійкість "Довженко-Центру" та посилити спроможність держави зберігати національну культурну спадщину в умовах війни.

Теги: #довженко_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 05.03.2026
Коаліція дієвців культури вимагає прозорості в питанні призначення гендиректора "Довженко-Центру"

Коаліція дієвців культури вимагає прозорості в питанні призначення гендиректора "Довженко-Центру"

16:16 12.02.2026
Бережна: Конфлікти між Держкіно і "Довженко-Центром" залагоджено, але питання з призначенням гендиректора - відкрите

Бережна: Конфлікти між Держкіно і "Довженко-Центром" залагоджено, але питання з призначенням гендиректора - відкрите

09:08 23.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

21:22 22.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

14:12 13.09.2025
Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

Топ-9 місць біля Києва, які варто відвідати влітку

Повні зали молоді на книжкових подіях свідчать, що культура читання в Україні зростає – Семків

“Штучний інтелект схожий на ядерну енергію”: Семків пояснив, чому ШІ не замінить письменників

Світ відкриває для себе Україну через книжки, а війна народжує нових авторів – Семків

Видавець Семків пояснив, як можна відродити українські бібліотеки

Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків

У “Смолоскипі” розповіли про наслідки затоплення: пошкоджено близько 30% книжкового фонду

У Гданську відкрили Українську книжкову поличку з творами Стуса та Костенко

Alyona Alyona стане сонграйтеркою нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026"

"Книжкова країна" повертається на ВДНГ: дати, тема та програма фестивалю 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА