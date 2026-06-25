Повні зали молоді на книжкових подіях свідчать, що культура читання в Україні зростає – Семків

Фото: Артем Галкін

Велика кількість молоді на книжкових фестивалях, презентаціях та літературних заходах свідчить про зростання культури читання в Україні, вважає директор видавництва “Смолоскип” та викладач Києво-Могилянської академії Ростислав Семків, про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Достатньо подивитися на презентації книжок, літературні фестивалі чи книжкові ярмарки – там дуже багато молоді”, – сказав Семків в агентству.

За його словами, сучасні студенти дедалі частіше обирають електронні книжки як найзручніший формат читання, однак це не означає зниження інтересу до літератури.

“Книжкова культура зараз значно розвинутіша, ніж 20 років тому, тому говорити про втрату інтересу до друкованої книжки точно не варто”, – зазначив він.

Семків наголосив, що під час презентацій книжок у різних регіонах України бачить повні зали молодих людей, які активно цікавляться українською літературою та спілкуються з авторами.

“Я бачу, що студенти читають. Більше того, любов до читання, на мою думку, залишається характерною рисою найкращих студентів у багатьох українських університетах”, – сказав він.

Директор видавництва також вважає, що кожному читачеві варто самостійно знаходити власний літературний напрямок, а не шукати універсальні книжкові рекомендації.

На його думку, сьогодні українські читачі мають доступ до найбільшого вибору книжок за всю історію незалежної України, а розвиток книгарень, книжкових медіа, блогерів і літературних подій створює додаткові можливості для популяризації читання.

Водночас Семків звернув увагу, що на якість навчання студентів сьогодні суттєво впливає війна та безпекова ситуація.

“Коли студенти приходять на заняття після нічних ракетних обстрілів чи атак дронів, це неминуче впливає на концентрацію, сприйняття інформації та якість навчання загалом”, – зазначив він.

Попри це, Семків висловив оптимізм щодо майбутнього української книжки та культури читання, наголосивши, що інтерес молоді до літератури залишається високим.

Як повідомлялося, директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків вважає, що українські бібліотеки мають перетворюватися на сучасні культурні центри громад, світ дедалі більше цікавиться Україною через літературу, а повномасштабна війна вже сформувала нове покоління українських письменників. Також він заявив, Штучний інтелект може стати корисним помічником для авторів, студентів і дослідників, однак не здатний замінити письменника, а книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, а одним із драйверів його розвитку можуть стати аудіокнижки. Крім того, у червні через аварію на тепломережі було затоплено будівлю видавництва “Смолоскип” у Києві, внаслідок чого пошкоджено близько 30% книжкового фонду.