Інтерфакс-Україна
Культура
13:29 25.06.2026

“Штучний інтелект схожий на ядерну енергію”: Семків пояснив, чому ШІ не замінить письменників

2 хв читати
“Штучний інтелект схожий на ядерну енергію”: Семків пояснив, чому ШІ не замінить письменників
Фото: Артем Галкін

Штучний інтелект може стати корисним помічником для авторів, студентів і дослідників, однак не здатний замінити письменника, оскільки не має власного життєвого досвіду, вважає директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків, про це він повідомив  в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Я ставлюся до штучного інтелекту приблизно так само, як до ядерної енергії. Його можна використати на благо, а можна – на шкоду. Усе залежить від того, як саме людина використовує цей інструмент”, – сказав Семків.

За його словами, ШІ може допомагати знаходити джерела, структурувати інформацію, підбирати літературу та покращувати логіку текстів, так само як раніше це робили викладачі, редактори чи наукові керівники.

Водночас він застеріг від повного перекладання творчої та інтелектуальної роботи на алгоритми.

“Як помічник – це чудовий інструмент. Як замінник власного мислення – це погана ідея”, – наголосив Семків.

Він також звернув увагу, що штучний інтелект досі часто помиляється, особливо коли йдеться про українську літературу або вузькоспеціалізовані теми, а подекуди може вигадувати факти, яких не існує.

Коментуючи появу книжок, написаних за допомогою ШІ, Семків зазначив, що відрізнити такі тексти лише за формальними ознаками стає дедалі складніше. Однак головна відмінність, на його думку, полягає в іншому.

“Література – це насамперед передача досвіду. Людина пише, спираючись на власне життя, спостереження та переживання. Штучний інтелект такого досвіду не має”, – сказав він.

За словами Семківа, письменник завжди переносить у текст власний життєвий контекст, емоції та спостереження, тоді як штучний інтелект лише узагальнює величезну кількість уже створених текстів.

“Справжня література – це завжди спроба виразити себе, своє середовище, свій контекст і власну історію. І саме в цьому штучний інтелект має дуже серйозні обмеження”, – підсумував Семків.

Як повідомлялося, директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків вважає, що українські бібліотеки мають перетворюватися на сучасні культурні центри громад, а світ дедалі більше цікавиться Україною через літературу, а повномасштабна війна вже сформувала нове покоління українських письменників. Також він заявив, що книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, а одним із драйверів його розвитку можуть стати аудіокнижки. Крім того, у червні через аварію на тепломережі було затоплено будівлю видавництва “Смолоскип” у Києві, внаслідок чого пошкоджено близько 30% книжкового фонду.

Теги: #література #смолоскип #ші #штучний_інтелект #книги #ростислав_семків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 25.06.2026
Повні зали молоді на книжкових подіях свідчать, що культура читання в Україні зростає – Семків

Повні зали молоді на книжкових подіях свідчать, що культура читання в Україні зростає – Семків

13:17 25.06.2026
Світ відкриває для себе Україну через книжки, а війна народжує нових авторів – Семків

Світ відкриває для себе Україну через книжки, а війна народжує нових авторів – Семків

13:06 25.06.2026
Видавець Семків пояснив, як можна відродити українські бібліотеки

Видавець Семків пояснив, як можна відродити українські бібліотеки

12:52 25.06.2026
Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків

Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків

12:39 25.06.2026
У “Смолоскипі” розповіли про наслідки затоплення: пошкоджено близько 30% книжкового фонду

У “Смолоскипі” розповіли про наслідки затоплення: пошкоджено близько 30% книжкового фонду

12:08 25.06.2026
Ростислав Семків: “Воєнна література буде мейнстримом наступні 20–30 років”

Ростислав Семків: “Воєнна література буде мейнстримом наступні 20–30 років”

15:00 22.06.2026
Українці звертаються до бароко в пошуках власної ідентичності – Семків

Українці звертаються до бароко в пошуках власної ідентичності – Семків

12:45 22.06.2026
Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

15:14 18.06.2026
Українські книжки витісняють перекладні, а читачі дедалі більше уваги приділяють якості видань - Стретович

Українські книжки витісняють перекладні, а читачі дедалі більше уваги приділяють якості видань - Стретович

14:54 18.06.2026
В Україні презентували перший український переклад автобіографії Агати Крісті

В Україні презентували перший український переклад автобіографії Агати Крісті

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

У Гданську відкрили Українську книжкову поличку з творами Стуса та Костенко

Alyona Alyona стане сонграйтеркою нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026"

"Книжкова країна" повертається на ВДНГ: дати, тема та програма фестивалю 2026 року

Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою

Лише 450 із 100 мільйонів: Держархів показав один із найцінніших документів України

Українські бібліотеки опинилися на межі занепаду через низькі зарплати та відсутність реформ – Біденко

Оголошено кандидатів на Державну премію України імені Олександра Довженка 2026

У Києві презентували українську версію посібника з деколонізації музеїв

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА