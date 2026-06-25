“Штучний інтелект схожий на ядерну енергію”: Семків пояснив, чому ШІ не замінить письменників

Фото: Артем Галкін

Штучний інтелект може стати корисним помічником для авторів, студентів і дослідників, однак не здатний замінити письменника, оскільки не має власного життєвого досвіду, вважає директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків, про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Я ставлюся до штучного інтелекту приблизно так само, як до ядерної енергії. Його можна використати на благо, а можна – на шкоду. Усе залежить від того, як саме людина використовує цей інструмент”, – сказав Семків.

За його словами, ШІ може допомагати знаходити джерела, структурувати інформацію, підбирати літературу та покращувати логіку текстів, так само як раніше це робили викладачі, редактори чи наукові керівники.

Водночас він застеріг від повного перекладання творчої та інтелектуальної роботи на алгоритми.

“Як помічник – це чудовий інструмент. Як замінник власного мислення – це погана ідея”, – наголосив Семків.

Він також звернув увагу, що штучний інтелект досі часто помиляється, особливо коли йдеться про українську літературу або вузькоспеціалізовані теми, а подекуди може вигадувати факти, яких не існує.

Коментуючи появу книжок, написаних за допомогою ШІ, Семків зазначив, що відрізнити такі тексти лише за формальними ознаками стає дедалі складніше. Однак головна відмінність, на його думку, полягає в іншому.

“Література – це насамперед передача досвіду. Людина пише, спираючись на власне життя, спостереження та переживання. Штучний інтелект такого досвіду не має”, – сказав він.

За словами Семківа, письменник завжди переносить у текст власний життєвий контекст, емоції та спостереження, тоді як штучний інтелект лише узагальнює величезну кількість уже створених текстів.

“Справжня література – це завжди спроба виразити себе, своє середовище, свій контекст і власну історію. І саме в цьому штучний інтелект має дуже серйозні обмеження”, – підсумував Семків.

Як повідомлялося, директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків вважає, що українські бібліотеки мають перетворюватися на сучасні культурні центри громад, а світ дедалі більше цікавиться Україною через літературу, а повномасштабна війна вже сформувала нове покоління українських письменників. Також він заявив, що книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, а одним із драйверів його розвитку можуть стати аудіокнижки. Крім того, у червні через аварію на тепломережі було затоплено будівлю видавництва “Смолоскип” у Києві, внаслідок чого пошкоджено близько 30% книжкового фонду.