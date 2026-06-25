Світ відкриває для себе Україну через книжки, а війна народжує нових авторів – Семків

Фото: Артем Галкін

Світ дедалі більше цікавиться Україною через літературу, а повномасштабна війна вже сформувала нове покоління українських письменників, вважає директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків, про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Світ намагається зрозуміти феномен України – як нація змогла вистояти перед значно сильнішим ворогом. Якщо це вдалося, значить, ми маємо унікальний досвід, про який варто розповідати. І насамперед це завдання істориків та письменників”, – сказав Семків в коментарі агентству.

За його словами, саме цим пояснюється зростання інтересу до української літератури за кордоном та збільшення кількості перекладів українських авторів іноземними мовами.

На думку Семківа, міжнародна увага до української культури збережеться щонайменше протягом найближчих десяти років.

“Я переконаний, що інтерес до української літератури зберігатиметься щонайменше найближчі десять років. Але багато залежить і від нас самих. Ми повинні активно заявляти про себе та використовувати цю можливість”, – зазначив він.

Водночас директор видавництва вважає, що війна вже суттєво впливає на розвиток української літератури та формує нове покоління авторів.

“Уже сформувалося покоління письменників і письменниць із фронтовим досвідом – покоління комбатантів і ветеранів. Вони активно пишуть, а література стає для них способом осмислення пережитого”, – сказав Семків.

За його словами, серед нових авторів дедалі більше ветеранів, військових, волонтерів та людей, які пережили окупацію чи вимушену еміграцію. Значна частина їхніх творів присвячена війні, але водночас з’являтимуться книжки про життя в тилу, волонтерський рух, втрату дому та досвід вимушеного переселення.

Семків також звернув увагу на формування нової української еміграційної літератури.

“У Європі живуть і активно пишуть українською мовою десятки авторів, і вони також стануть важливою частиною майбутнього літературного процесу”, – зазначив він.

Водночас він наголосив, що для збереження інтересу до української літератури у світі важливо не лише користуватися нинішньою увагою, а й системно розвивати культурне середовище всередині країни.

“Хочеться вірити, що українська література вже посіла своє місце на світовій культурній мапі й зможе його втримати”, – підсумував Семків.

Як повідомлялося, директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків вважає, що українські бібліотеки мають перетворюватися на сучасні культурні центри громад. Також він заявив, що книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, а одним із драйверів його розвитку можуть стати аудіокнижки. Крім того, у червні через аварію на тепломережі було затоплено будівлю видавництва “Смолоскип” у Києві, внаслідок чого пошкоджено близько 30% книжкового фонду.