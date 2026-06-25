Видавець Семків пояснив, як можна відродити українські бібліотеки

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Українські бібліотеки можуть отримати новий імпульс для розвитку, якщо поступово трансформуються із традиційних книгосховищ у сучасні культурні центри громад, однак системного плану реформування бібліотечної мережі в Україні наразі немає, вважає директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків, про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Бібліотеки, як і музеї чи театри, є важливими культурними осередками. Їхня роль значно ширша за економічну, тому складно очікувати, що вони колись стануть повністю самоокупними”, – сказав Семків в коментарі агентству.

За його словами, сьогодні в Україні налічується близько 8 тис. публічних бібліотек, і в умовах війни державі складно самостійно забезпечити модернізацію такої масштабної мережі.

На думку Семківа, ключову роль у розвитку бібліотек мають відігравати місцеві громади, меценати та активні мешканці.

Як приклад він навів бібліотеку в Козельщині Полтавської області, яка завдяки підтримці мецената Миколи Сушка перетворилася на сучасний культурний простір із кіноклубом, комп’ютерним клубом, дитячими зонами для читання та регулярними культурними заходами.

“Фактично йдеться про успішний приклад того, як бібліотека може стати справжнім центром життя громади. Там проводять презентації книжок, дискусії, зустрічі з письменниками”, – зазначив видавець.

Він також наголосив, що бібліотеки мають бути не лише місцем для зберігання книжок, а простором для лекцій, презентацій, культурних подій та доступу до сучасних сервісів.

За словами директора видавництва, сьогодні оновленню бібліотечних фондів допомагають і самі видавці. Зокрема, “Смолоскип” передає частину книжок до бібліотек за підтримки меценатів із США та Канади. Крім того, подібні ініціативи реалізують українські письменники, видавництва та книжкові мережі.

Водночас Семків вважає, що одним із можливих кроків для підтримки бібліотек могло б стати надання їм права продавати книжки, що дозволило б створити додаткову мережу книгорозповсюдження по всій країні.

“Проблема залишається складною, однак певні інструменти вже напрацьовуються. Тому я думаю, що з часом зміни в бібліотечній сфері все ж відбудуться”, – підсумував він.

Як повідомлялося, у червні через аварію на тепломережі було затоплено будівлю видавництва “Смолоскип” у Києві, внаслідок чого пошкоджено близько 30% книжкового фонду. Водночас директор видавництва Ростислав Семків заявив, що книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, а одним із драйверів його розвитку можуть стати аудіокнижки.