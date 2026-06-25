Інтерфакс-Україна
Культура
12:52 25.06.2026

Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків

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Книжковий ринок України продовжує зростати попри війну, аудіокнижки стануть одним із драйверів розвитку – Семків
Фото: Артем Галкін

Український книжковий ринок продовжує зростати попри війну та подорожчання виробництва книжок, а одним із найперспективніших напрямів його розвитку найближчими роками можуть стати аудіокнижки, вважає директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків, про це він повідомив  в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Якщо говорити про розвиток книжкового ринку, то переломним моментом стала Революція гідності. Саме після 2014 року українці почали активніше цікавитися книжками, історією та власною культурою. Фактично відбулося переосмислення національної ідентичності, і цей процес триває досі”, – сказав Семків в інтерв’ю агентству.

За його словами, сьогодні темпи зростання ринку вже не є такими стрімкими, як у перші роки після Революції гідності, однак це пов’язано насамперед із війною та загальною економічною ситуацією.

“Я не вважаю, що кількість читачів зменшилася. Навпаки, за останні роки вона суттєво зросла. Якщо порівнювати з 2006 роком, то читачів стало в рази більше”, – наголосив він.

Семків зазначив, що сьогодні головною проблемою книжкового ринку є не брак читачів, а зростання собівартості виробництва книжок. За його словами, Україна не виробляє книжкового паперу і залежить від імпорту, переважно зі Скандинавії, що суттєво впливає на кінцеву вартість видань.

На думку директора видавництва, саме через подорожчання друкованої продукції надалі активніше розвиватиметься ринок аудіокнижок.

“Аудіокнижки – це зручний і мобільний формат, який дозволяє мати доступ до великої кількості книжок одночасно. До того ж він часто є доступнішим за друковані видання”, – зазначив Семків.

Він також назвав три основні чинники, які сьогодні підтримують розвиток книжкового ринку в Україні: професіоналізацію видавництв, розвиток читацьких клубів та зростання впливу книжкових блогерів.

За словами Семківа, читацькі клуби нині працюють не лише у великих містах, а й по всій країні, тоді як книжкові блогери в YouTube, Instagram і Telegram стали важливими популяризаторами читання.

“Сьогодні ми маємо сильніші видавництва, активні читацькі спільноти, розвинену мережу книгарень і цілу армію книжкових блогерів. Саме ці чинники зараз працюють на розвиток культури читання в Україні”, – підсумував він.

Як повідомлялося, у червні в будівлі видавництва “Смолоскип” на вулиці Межигірській у Києві сталося затоплення через аварію на тепломережі. За словами Семківа, внаслідок підтоплення було пошкоджено близько 30% книжкового фонду видавництва.

Теги: #книжковий_ринок #смолоскип #ростислав_семків #аудіокниги

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