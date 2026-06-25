У “Смолоскипі” розповіли про наслідки затоплення: пошкоджено близько 30% книжкового фонду

Фото: Артем Галкін

Близько 30% книжкового фонду видавництва “Смолоскип” постраждало внаслідок затоплення складських приміщень на вулиці Межигірській у Києві після аварії на теплотрасі, повідомив директор видавництва Ростислав Семків в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Наразі ми ще не можемо точно оцінити збитки в грошовому еквіваленті, оскільки підрахунки тривають. Найбільше постраждали складські приміщення. У підвалі було три склади, де зберігалися книжки, і вода піднялася приблизно на 70 сантиметрів”, – сказав Семків.

За його словами, книжки зберігалися на стелажах, однак нижні яруси все одно опинилися у воді. Додаткових пошкоджень завдала висока вологість, адже затоплення сталося гарячою водою, через що приміщення швидко наповнилися парою.

“За попередніми оцінками, постраждало близько 30% книжкового фонду, який зберігався на складах”, – зазначив він.

Серед видань, які зазнали найбільших втрат, – наклад повного зібрання творів Миколи Хвильового у п’яти томах.

“Серйозно постраждав наклад повного зібрання творів Миколи Хвильового у п’яти томах. Частина цих книжок фактично опинилася під водою”, – повідомив директор видавництва.

Водночас архів видавництва вдалося врятувати від незворотних втрат. За словами Семківа, частина матеріалів постраждала від вологи, однак ще з 2021 року “Смолоскип” системно оцифровує свої архіви.

“За цей час вдалося оцифрувати десятки тисяч документів і сторінок. Тому жодних незворотних втрат архіву, на щастя, немає”, – наголосив він.

Семків також відзначив масштабну підтримку з боку читачів та волонтерів. Упродовж кількох днів люди переносили книжки на верхні поверхи, допомагали сортувати та сушити видання, а також фінансово підтримували видавництво через донати та купівлю книжок.

“Для нас це стало важливим проявом солідарності. Ми бачимо, як навколо культурних проєктів формуються цілі спільноти підтримки, і це дуже позитивний сигнал”, – сказав він.

Наразі першочерговим завданням видавництва є убезпечення самої будівлі від подібних інцидентів у майбутньому. У “Смолоскипі” працюють над ремонтом систем труб та водовідведення, а вже після цього планують відновлення пошкоджених складів і перевидання окремих книжок.

За словами Семківа, попри складну ситуацію, видавництво має необхідний запас міцності завдяки багаторічній підтримці української діаспори у США та Канаді, а також допомозі читачів в Україні.

Як повідомлялося, у червні в будівлі видавництва “Смолоскип” на вулиці Межигірській у Києві сталося затоплення через аварію на тепломережі. Видавництво засноване у 1967 році та є одним із найвідоміших осередків підтримки української літератури, зокрема авторів покоління “Розстріляного відродження” та молодих письменників.