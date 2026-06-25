У Гданську відкрили Українську книжкову поличку з творами Стуса та Костенко

Фото: фейсбук Тетяна Бережна

У польському Гданську в Європейському центрі солідарності відкрили Українську книжкову поличку, до якої увійшло понад 100 видань про український дисидентський рух, шістдесятників, інтелектуальну традицію спротиву та боротьбу України проти імперського насильства. Про це повідомила Віцепрем’єр-міністерка з питань з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, відкриття відбулося напередодні Конференції з відновлення України (URC 2026), яка стартує у Гданську. У церемонії взяли участь директорка Європейського центру солідарності Магдалена Містат, заступниця міністра культури України Анастасія Бондар, представники української громади та міжнародні партнери.

Проєкт реалізовано під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством закордонних справ України та Міністерством культури України.

Добірку книжок сформували правозахисник і дисидент Мирослав Маринович та журналістка Дарія Гірна. Видання для колекції передала Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

До полички увійшли твори Василя Стуса, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича, Леоніда Плюща, Надії Суровцової, Ігоря Калинця, Григора Тютюнника, документальна збірка "Справа Василя Стуса", книги про Мустафу Джемілєва та Петра Григоренка, а також сучасні дослідження про війну та трансформацію українського суспільства.

Колекція стала частиною бібліотеки Європейського центру солідарності — одного з провідних європейських осередків вивчення дисидентських рухів та боротьби за свободу.

Бережна подякувала Олені Зеленській за реалізацію ініціативи "Українська книжкова поличка", яка вже представлена у десятках країн світу та популяризує українську культуру й літературу за кордоном.