Alyona Alyona стане сонграйтеркою нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/alyona.alyona.official/

Сонграйтеркою цьогорічного національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026" знову стане виконавиця Alyona Alyona, повідомляє Суспільне мовлення.

"У співпраці з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою Alyona Alyona напишуть по три пісні для фіналістів національного відбору на Дитяче Євробачення – 2026", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

У середині червня мовник оголосив про старт приймання заявок на участь у нацвідборі, який триватиме до 8 липня включно.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).