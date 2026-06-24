"Книжкова країна" повертається на ВДНГ: дати, тема та програма фестивалю 2026 року

Фото: пресслужба ВДНГ

Фестиваль "Книжкова країна" повернеться на ВДНГ 17-20 вересня та цього року пройде під темою "Загадкова", повідомиляє пресслужба ВДНГ.

"Ми хочемо говорити про літературу як про простір, у якому можливо все. У фокусі будуть історії, після яких хочеться вірити в неймовірне кохання, магію й випадковості, що стають початком чогось великого та важливого. А також у суперсили — не лише фантастичні, а й дуже людські: сміливість, віру в себе та здатність не здаватися", – зазначила авторка концепції фестивалю Діана Сухомлинова.

Як зазначається, тема нового сезону присвячена літературі, яка пробуджує уяву, відкриває простір для мрій та дозволяє бодай на мить відволіктися від реальності. Центральною подією фестивалю традиційно стане книжковий ярмарок, який збере близько сотні учасників. Також у програмі заплановані презентації книжок, зустрічі з авторами, автограф-сесії, публічні дискусії, дитячі заходи, майстеркласи та інтерактивні активності для всієї родини.

Окремою подією стане Премія книжкових блогерів, у межах якої читацька спільнота визначатиме найпопулярнішу перекладну книгу сезону. За словами організаторів, заявки на участь у фестивалі прийматимуть до 31 липня.

Фестиваль "Книжкова країна" проводиться на ВДНГ із 2023 року та за цей час став одним із найбільших книжкових заходів в Україні. За два роки його відвідали понад 270 тис. людей.

Попередній фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів. Упродовж чотирьох днів на ВДНГ відбулося понад 500 подій за участю близько 200 видавництв, книгарень, незалежних авторів і благодійних організацій. Генеральними партнерами "Книжкової країни" є Mastercard та Ощадбанк.

Як повідомлялося, ВДНГ відкрив літній сезон із десятками нових локацій для відпочинку та дозвілля.