Інтерфакс-Україна
Культура
10:58 24.06.2026

Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою

1 хв читати
Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою
Фото: nigeria.mfa.gov.ua

Посол України в Нігерії Іван Холостенко закликав міжнародну спільноту посилити підтримку України та тиск на Росію після пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки, повідомляє нігерійське видання Independent Nigeria, 

"Це не просто напад на будівлю. Це напад на нашу ідентичність, нашу історію та нашу спільну людську спадщину»" – цитує дипломата видання.

Дипломат наголосив, що російські удари спрямовані не лише проти цивільного населення, а й проти культурної та духовної спадщини України. За словами Холостенка, внаслідок однієї з останніх атак РФ було пошкоджено Києво-Печерську лавру – об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одну з найважливіших православних святинь України.

Посол підкреслив, що збереження культурної спадщини під час війни є відповідальністю всього міжнародного співтовариства, та закликав партнерів України рішуче реагувати на подібні дії Росії. Холостенко також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на необхідності подальшої солідарності у протидії російській агресії.

Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є однією з найвідоміших історико-культурних пам’яток України.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври - об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі на території заповідника триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків удару, у зв’язку з чим Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинений для відвідувачів.

Теги: #києво_печерська_лавра #посольство_нігерії #юнеско #іван_холостенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 22.06.2026
У Києві презентували українську версію посібника з деколонізації музеїв

У Києві презентували українську версію посібника з деколонізації музеїв

16:17 19.06.2026
Пошкоджені ворожим дроном конструкції Свято-Успенського собору накривають для захисту від дощу і руйнувань – глава МВС

Пошкоджені ворожим дроном конструкції Свято-Успенського собору накривають для захисту від дощу і руйнувань – глава МВС

12:39 18.06.2026
Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

19:00 17.06.2026
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

21:30 16.06.2026
Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

17:55 16.06.2026
Правнук Столипіна просить Зеленського зберегти поховання на території Києво-Печерської лаври – гендиректор заповідника

Правнук Столипіна просить Зеленського зберегти поховання на території Києво-Печерської лаври – гендиректор заповідника

17:26 16.06.2026
Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

16:56 16.06.2026
Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

16:32 16.06.2026
На території Лаври перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

На території Лаври перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

15:20 16.06.2026
Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

Лише 450 із 100 мільйонів: Держархів показав один із найцінніших документів України

Українські бібліотеки опинилися на межі занепаду через низькі зарплати та відсутність реформ – Біденко

Оголошено кандидатів на Державну премію України імені Олександра Довженка 2026

Українці звертаються до бароко в пошуках власної ідентичності – Семків

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

SWEET.TV презентував Destination X - міжнародний проєкт про подорожі та культурну спадщину

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА