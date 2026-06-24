Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою

Фото: nigeria.mfa.gov.ua

Посол України в Нігерії Іван Холостенко закликав міжнародну спільноту посилити підтримку України та тиск на Росію після пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки, повідомляє нігерійське видання Independent Nigeria,

"Це не просто напад на будівлю. Це напад на нашу ідентичність, нашу історію та нашу спільну людську спадщину»" – цитує дипломата видання.

Дипломат наголосив, що російські удари спрямовані не лише проти цивільного населення, а й проти культурної та духовної спадщини України. За словами Холостенка, внаслідок однієї з останніх атак РФ було пошкоджено Києво-Печерську лавру – об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одну з найважливіших православних святинь України.

Посол підкреслив, що збереження культурної спадщини під час війни є відповідальністю всього міжнародного співтовариства, та закликав партнерів України рішуче реагувати на подібні дії Росії. Холостенко також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на необхідності подальшої солідарності у протидії російській агресії.

Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є однією з найвідоміших історико-культурних пам’яток України.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври - об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі на території заповідника триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків удару, у зв’язку з чим Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинений для відвідувачів.