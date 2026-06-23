Лише 450 із 100 мільйонів: Держархів показав один із найцінніших документів України

Фото: фейсбук Держархів

Державна архівна служба України презентувала унікальний документ Національного архівного фонду – підтвердну грамоту третейських суддів мирової угоди між парохом Іваном Русином та громадою Львова щодо права збору церковної десятини, датовану 8 листопада 1407 року, повідомляє відомство у Facebook.

Документ зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові у фонді №131 "Колекція грамот на пергаменті" та належить до категорії унікальних документів Національного архівного фонду.

Грамота написана латинською мовою на пергаменті та містить відомості про релігійне та суспільне життя середньовічного Львова. Зокрема, документ підтверджує мирову угоду між парохом Іваном Русином, який очолював парафію головного міського католицького храму – костелу Діви Марії, відомого нині як Латинський катедральний собор, та громадою міста щодо права збору церковної десятини.

У Державній архівній службі зазначають, що документ також ілюструє міжконфесійні відносини того часу та свідчить про присутність українського населення у середньовічному Львові.

Коментуючи презентацію документа, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що публікація унікальних документів є частиною постійного проєкту архівної служби.

"Ми стараємося щотижня публікувати цифрову копію та короткий опис одного з унікальних документів Національного архівного фонду", – сказав Хромов.

За його словами, сьогодні в українських архівах зберігається близько 100 млн одиниць зберігання, що становить мільярди архівних сторінок.

"Лише близько 450 документів мають статус унікальних відповідно до законодавства. Це означає, що вони мають виняткову культурну цінність та ілюструють внесок українського народу у світову культурну спадщину", – зазначив він.

Хромов додав, що документи, створені до XV століття, автоматично потрапляють до категорії унікальних через свою рідкісність та історичну цінність.

За словами очільника Держархіву, саме у Центральному державному історичному архіві України у Львові зберігається одна з найбільших колекцій таких документів.

"Цей документ ілюструє конфесійну та релігійну історію Львова, а також життя українського населення в середньовічному місті", – наголосив Хромов.

Він також зазначив, що одним із завдань архівної служби є не лише збереження документальної спадщини, а й забезпечення доступу до неї.

"Такої дилеми, що важливіше – зберігати чи оцифровувати документи, для нас немає. Усі унікальні документи ще у 2020 році були оцифровані та доступні в спеціальному розділі на сайті Державної архівної служби України", – повідомив Хромов.

Державна архівна служба України регулярно оприлюднює цифрові копії унікальних документів Національного архівного фонду. Наразі до переліку унікальних віднесено близько 450 документів із понад 100 млн одиниць зберігання, що перебувають в українських архівах.

Як повідомлялося, Латвія передала Україні архівні документи, втрачені під час Другої світової війни. У Державній архівній службі України назвали цю подію безпрецедентною, оскільки вперше в історії незалежної України іноземна держава повернула українські архівні документи, що тривалий час перебували за кордоном.