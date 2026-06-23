Інтерфакс-Україна
Культура
13:51 23.06.2026

Українські бібліотеки опинилися на межі занепаду через низькі зарплати та відсутність реформ – Біденко

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Українські бібліотеки опинилися на межі занепаду через низькі зарплати та відсутність реформ – Біденко
Фото: колаж Інтерфакс - Україна

Заробітна плата бібліотекарів в Україні у 2026 році становить від 5691 грн до 7356 грн, майже половина працівників бібліотечної сфери перебуває у віковій категорії від 45 до 60 років, а частка молодих спеціалістів не перевищує 10%. Такі дані наведені в аналітичному звіті "Системна криза української бібліотечної галузі та шляхи її подолання", оприлюдненому Мережею захисту національних інтересів "АНТС".

Автори дослідження зазначають, що бібліотечна галузь стикається з комплексом проблем, серед яких низький рівень оплати праці, кадровий дефіцит, недостатнє оновлення книжкових фондів та відсутність системних підходів до модернізації бібліотечної мережі. У звіті наголошується, що за нинішніх умов бібліотеки ризикують втратити кадровий потенціал та можливість повноцінно виконувати свої культурні та освітні функції.

З огляду на висновки дослідження журналістка відділу культури, агентства "Інтерфакс-Україна" звернулися за коментарем до голови правління Української видавничої асоціації Артема Біденка.

"Найтривожніший висновок полягає в тому, що проблема існує не перший рік, однак майже нічого не робиться, щоб хоч якось до неї підступитися. Без змін залишаються питання оптимізації мережі, зарплат та поповнення фондів", – сказав Біденко агентству.

За його словами, експертне середовище неодноразово намагалося отримати актуальну інформацію щодо стану бібліотечних фондів, однак відповіді так і не отримало.

"Ми неодноразово намагалися отримати відповідь щодо стану бібліотечних фондів і нас просто ігнорує профільна заступниця міністра культури. Хоча це саме те питання, де можна і треба показати лідерство. Це той випадок, коли бездіяльність гірша за помилкові рішення", – зазначив він.

Коментуючи ризики для галузі, Біденко наголосив, що відсутність рішень призведе до подальшого занепаду бібліотечної мережі.

"Ризики досить добре описані у звіті – це занепад усієї мережі", – сказав він.

На його думку, першочерговими кроками для подолання кризи мають стати підвищення заробітних плат працівникам бібліотек, модернізація та оптимізація мережі, а також вирішення питання поповнення бібліотечних фондів.

"Однозначно потрібні підвищення зарплат, оптимізація мережі з переглядом ролі бібліотеки як інституції. Також необхідно вирішити проблему поповнення фондів", – підсумував Біденко.

Експерти наголошують, що питання бібліотек виходить далеко за межі книжкової галузі та стосується доступу громадян до освіти, культури та інформації, особливо в невеликих громадах, де бібліотеки часто залишаються єдиними культурними осередками.

Як повідомлялося, в.о. директора Українського інституту книги Олександра Коваль в інтерв’ю агентству заявила, що на популяризацію читання в Україні з державного бюджету щороку виділяється лише близько 7 млн грн. За її словами, цього недостатньо для формування системної політики підтримки читання на національному рівні.

Коваль також зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення Україна остаточно вийшла з російськомовного книжкового простору. За її словами, український книжковий ринок дедалі більше орієнтується на власний продукт, а українські автори та книги про український досвід нині користуються значним попитом серед читачів.

Теги: #бібліотеки #криза #артем_біденко

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