Інтерфакс-Україна
Культура
12:58 23.06.2026

Оголошено кандидатів на Державну премію України імені Олександра Довженка 2026

1 хв читати
Оголошено кандидатів на Державну премію України імені Олександра Довженка 2026
Фото: usfa.gov.ua. press-center/sogodni

Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка оприлюднив перелік кандидатів, висунутих на здобуття премії у 2026 році, повідомило Державне агентство України з питань кіно на своїй сторінці у Facebook.

"На здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка 2026 року висунуто шість кандидатур", – повідомили в Держкіно

Зокрема, на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка висунуто режисера та сценариста Тараса Томенка за документальний фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова".

Також серед кандидатів – творчий колектив фільму "Малевич" у складі Анни Паленчук, Дар’ї Онищенко, Тетяни Філевської, Марії Каель та Віталія Ажнова.

На премію також претендує режисер Олександр Жовна за повнометражний ігровий фільм "Сашенька".

Кандидатами стали Ольга Журба, Володимир Усик, В’ячеслав Цвєтков, Михайло Любарський та Ярослав Татарченко за документальну стрічку "Пісні землі, що повільно горить".

До переліку претендентів увійшли режисер Юрій Дунай та сценаристка Соломія Томащук за фільм "Втомлені", а також Аделіна Борець, Гліб Лук’янець і Наталія Гжегожек за документальний фільм "Квіти України".

Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва та створення високохудожніх фільмів, що здобули суспільне визнання.

Теги: #олександр_довженко #премія_імені_олександра_довженка #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 22.06.2026
Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

10:05 20.06.2026
Держкіно допустило 90% заявок ігрових фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держкіно допустило 90% заявок ігрових фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

18:25 18.06.2026
Держкіно допустило 76% заявок документальних фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держкіно допустило 76% заявок документальних фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

10:24 18.06.2026
Держкіно допустило 72% заявок дитячого контенту до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держкіно допустило 72% заявок дитячого контенту до наступного етапу програми "Тисячовесна"

11:51 17.06.2026
Три українські документальні фільми TABOR увійшли до програм Docudays UA 2026

Три українські документальні фільми TABOR увійшли до програм Docudays UA 2026

12:12 12.06.2026
На "Тисячовесну" за напрямами Держкіно подано 1150 заявок, із яких понад 30% дебютанти

На "Тисячовесну" за напрямами Держкіно подано 1150 заявок, із яких понад 30% дебютанти

09:14 10.06.2026
Українські фільми здобули дві нагороди на Краківському міжнародному кінофестивалі

Українські фільми здобули дві нагороди на Краківському міжнародному кінофестивалі

12:33 08.06.2026
У Києві стартував 23-й Docudays UA: у програмі 82 фільми та 33 українські прем’єри

У Києві стартував 23-й Docudays UA: у програмі 82 фільми та 33 українські прем’єри

10:48 25.05.2026
Держкіно повідомило про завершення роботи над історико-політичним трилером "СЛАВА" про вбивство Бандери