Оголошено кандидатів на Державну премію України імені Олександра Довженка 2026

Фото: usfa.gov.ua. press-center/sogodni

Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка оприлюднив перелік кандидатів, висунутих на здобуття премії у 2026 році, повідомило Державне агентство України з питань кіно на своїй сторінці у Facebook.

"На здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка 2026 року висунуто шість кандидатур", – повідомили в Держкіно

Зокрема, на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка висунуто режисера та сценариста Тараса Томенка за документальний фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова".

Також серед кандидатів – творчий колектив фільму "Малевич" у складі Анни Паленчук, Дар’ї Онищенко, Тетяни Філевської, Марії Каель та Віталія Ажнова.

На премію також претендує режисер Олександр Жовна за повнометражний ігровий фільм "Сашенька".

Кандидатами стали Ольга Журба, Володимир Усик, В’ячеслав Цвєтков, Михайло Любарський та Ярослав Татарченко за документальну стрічку "Пісні землі, що повільно горить".

До переліку претендентів увійшли режисер Юрій Дунай та сценаристка Соломія Томащук за фільм "Втомлені", а також Аделіна Борець, Гліб Лук’янець і Наталія Гжегожек за документальний фільм "Квіти України".

Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва та створення високохудожніх фільмів, що здобули суспільне визнання.