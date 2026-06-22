У Києві презентували українську версію посібника з деколонізації музеїв

Фото: Андрій Вашків

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулася презентація української версії посібника "Сприяння деколонізації в музеях: Україна у фокусі" (Supporting Decolonisation in Museums: Focus on Ukraine), повідомили організатори заходу.

Зазначається, що посібник вперше був опублікований англійською мовою у 2025 році в межах спільного проєкту Українського інституту, ICOM UK, ICOM Ukraine та Асоціації музеїв Великої Британії за підтримки Британської Ради. Українську версію видання можна безкоштовно завантажити на сайтах партнерів проєкту.

За даними організаторів, документ створювався понад два роки за участю більш ніж 20 українських та міжнародних експертів, а також понад 40 учасників фокус-груп із різних країн світу. Посібник містить як інформацію про український контекст, так і практичні рекомендації для музейних працівників щодо протидії колоніальним наративам і коректного представлення української культурної спадщини.

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко наголосив, що посібник є результатом тривалої міжнародної співпраці та покликаний допомогти музеям і архівам переглянути підходи до представлення українського мистецтва.

"Це не просто збірка рекомендацій, а практичний інструмент, який допомагає музеям та архівам системно переглядати підходи до представлення українського мистецтва – від описів робіт до кураторських наративів і принципів дослідження музейних колекцій. Гід пропонує конкретні рішення, що сприяють відмові від колоніальних оптик і формуванню точнішого, справедливішого образу України у світі", – зазначив Шейко.

Керівниця мистецької програми Британської Ради в Україні Люся Зоря підкреслила, що робота з культурною спадщиною значною мірою визначає те, як суспільства сприймають власну історію та ідентичність.

"Цей посібник поєднує український досвід із міжнародною експертизою й пропонує культурним інституціям практичні інструменти для роботи зі складними історіями та множинними перспективами. Українське видання робить ці напрацювання доступними для тих, хто щодня працює з колекціями та аудиторіями тут, в Україні", – сказала вона.

Президент Міжнародної ради музеїв (ICOM) Антоніо Родрігес назвав появу українського перекладу важливим етапом для міжнародної музейної спільноти.

За його словами, посібник дає музейним фахівцям практичні орієнтири для протидії шкідливим колоніальним наративам, виправлення викривленого представлення української культури та переосмислення історичної спадщини.

Водночас керівник відділу інтерпретації Британського музею Стюарт Фрост зазначив, що видання буде корисним не лише для музеїв із великими українськими колекціями, а й для ширшого кола культурних інституцій.

"Посібник вдало поєднує теорію, тематичні дослідження та практичні кроки. Він буде цінним для кожного, хто працює в культурній інституції та прагне краще зрозуміти історію й культурну спадщину України", – вважає Фрост.

Організатори наголошують, що документ покликаний допомогти музейним фахівцям відповідати на питання щодо ідентифікації української культурної спадщини, використання коректної термінології та роботи з об’єктами, навколо яких тривають історичні чи політичні дискусії.

Презентація відбулася на території Києво-Печерської лаври. Організатори звернули увагу, що нещодавня російська атака на заповідник, внаслідок якої було пошкоджено об’єкти культурної спадщини, вкотре продемонструвала вразливість української культури під час війни та актуальність міжнародної дискусії про її захист і збереження.