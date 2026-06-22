Українці звертаються до бароко в пошуках власної ідентичності – Семків

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У Музеї гетьманства в Києві 21 червня відбувся "Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди", який об’єднав літературознавців, істориків, культурологів, музикантів і театралів навколо української культурної спадщини XVII–XVIII століть, повідомила пресслужба заходу.

У межах фестивалю учасники обговорили польськомовну та латиномовну спадщину української літератури, поезію ректорів Києво-Могилянської академії, жіноче віршування, гумористичну та філософську поезію доби бароко.

Як повідомляється, під час заходу також відбулися виступи ансамблів давньої музики, театральні постановки, читання поезії та майстер-класи з барокових танців.

Водночас журналістка відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна" звернулася за додатковим коментарем до літературознавця Ростислава Семківа, який брав участь у фестивалі.

За словами Семківа, сьогодні звернення до барокової спадщини набуває особливого значення в контексті пошуку українцями власної культурної ідентичності.

"Українське бароко – це одна з найпотужніших культурних епох нашої історії. Саме тому так важливо говорити про нього сьогодні, коли українці шукають нові способи самоозначення та осмислення власної ідентичності. Звернення до барокової спадщини нагадує про тяглість української культури, її глибину й інтелектуальну силу", – сказав Семків агентству.

Він наголосив, що барокова доба залишила Україні значний літературний, філософський і мистецький спадок, який потребує не лише дослідження, а й популяризації серед широкої аудиторії.

"Сьогодні необхідно не лише повертати барокові тексти в культурний обіг, а й забезпечувати їх ґрунтовним науковим коментарем. Водночас не менш важливо адаптувати цю спадщину для сучасного читача – робити давні тексти зрозумілими, доступними й привабливими. Лише так бароко перестане бути музейним експонатом і знову стане живою частиною української культури", – додав літературознавець.

Засновниця та кураторка культурно-просвітницького проєкту "Історія зі смаком" Ганна Гороженко у коментрарі агенству зазначила, що бароко залишається важливою складовою української культурної ідентичності та продовжує впливати на сучасне суспільство.

"Українці дуже барокові за власними уявленнями і звичаями. Ця доба сильно вплинула на нашу ментальність. Можна сказати, що бароко — це ключ до українця. І виявити цю бароковість, представити її, зробити її зрозумілою сучасникам — для цього покликаний наш проєкт “Історія зі смаком”. Ми досліджуємо і популяризуємо бароко. Фестиваль барокової поезії — це один із прикладів того, як ми це робимо", — сказала Гороженко.

Фестиваль відбувся за ініціативи Українського інституту книги в межах мистецького конкурсу установи. Організатори зазначають, що захід став першою спробою комплексно представити побутову, літературну, музичну та театральну культуру українського бароко широкій аудиторії.