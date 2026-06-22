SWEET.TV презентував Destination X - міжнародний проєкт про подорожі та культурну спадщину

Фото: пресслужба SWEET.TV

У Києві в неділю, 21 червня, відбулася закрита презентація української адаптації міжнародного формату Destination X від SWEET.TV, який входить до п’ятірки найінноваційніших шоу світу. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури України та покликаний популяризувати українську історію, культурну спадщину, туристичні маршрути та маловідомі локації країни. Про це з місця події повідомляє журналістка відділу культури агентства “Інтерфакс-Україна”.

Текст: Ольга Левкун

За задумом авторів, десять учасників вирушать у подорож Україною на спеціальному автобусі X-Bus Destination X, не знаючи свого точного місцеперебування. У кожному випуску вони отримуватимуть підказки та проходитимуть випробування, щоб визначити, де саме перебувають.

Для цього використовуватимуться сучасні технології, зокрема окуляри віртуальної реальності, системи нічного бачення та інші цифрові інструменти, які допомагатимуть або навпаки дезорієнтуватимуть учасників.

Під час презентації організатори також показали головний елемент шоу - високотехнологічний автобус Destination X вартістю близько $1 млн. Як повідомили представники платформи SWEET.TV⁠, правовласник формату надав його ексклюзивно для української адаптації проєкту. За їхніми словами, це не просто транспортний засіб, а фактично телевізійний павільйон на колесах та житловий простір для учасників.

Зокрема, вікна автобуса є інтерактивними екранами, через які учасники отримуватимуть підказки та взаємодіятимуть із грою. Сам транспортний засіб обладнаний великою кількістю камер та технічних систем для зйомок і проходження випробувань.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України - Міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила агентству у коментарі, що міністерство підтримало проєкт через його культурну та просвітницьку складову.

“Ми дуже активно підтримуємо всі проєкти, які спрямовані на те, щоб розповідати про Україну, про нашу історію та культурну спадщину якісно, сучасно, через сучасні історії та якісний віжуал. Саме про це проєкт Destination X”, – сказала Тетяна Бережна.

За її словами, особливо важливо, що проєкт допоможе українцям по-новому подивитися на власну країну.

“Українці здобувають силу, енергію та стійкість від того, що тримаються своїх коренів і люблять свою державу. Я впевнена, що якщо українці побачать цей проєкт, відкриють для себе нові локації, а потім відвідають їх, це також стане частиною відновлення та підтримки внутрішньої стійкості”, – зазначила пані міністерка.

Керівник Sweet.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк повідомив, що ідея створення української версії виникла спільно з командою національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV мовника задовго до офіційного анонсу.

“Україна більша, ніж ти уявляєш. Це про перевідкриття України, про любов до країни, про підтримку туристичної галузі, про ментальне здоров’я та ескапізм”, – сказав він.

За словами Завадюка, команда від початку прагнула залучити до співпраці Міністерство культури України.

“Ми одразу розповіли про місію проєкту та його важливість під час великої війни. Міністерство підтримало нас у роботі з локаціями, допомогло звернути увагу на важливі аспекти та підтримало нас у реалізації проєкту”, – зазначив продюсер.