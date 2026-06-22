Інтерфакс-Україна
Культура
12:45 22.06.2026

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

3 хв читати
Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що великих міжнародних книжкових ярмарки, на яких присутні одночасно український і російський стенди, варто витрачати енергію не на скасуванні російського стенда, а на просуванні української літератури.

"Мені дуже шкода, що ми постійно говоримо про стенди й літературу країни-агресора. І дуже часто робимо це у форматі кліше. Мені б значно більше хотілося говорити про потенціал української літератури та української книжки. І коли йдеться про майданчики, я думаю, що Україна повинна звучати й розповідати свої історії. Українські письменники навряд чи захочуть ділити один стіл із російськими письменниками. Але коли ми говоримо про великі глобальні ярмарки, на яких присутні одночасно український і російський стенди, я б дуже хотіла, щоб ми витрачали свою енергію не на акцентування на скасуванні російського стенда, а запитували себе: яку історію про українську книжку і які сюжети української літератури ми можемо розповісти сьогодні? Яку історію українська держава може розповісти через українську літературу? І це – кардинально різні підходи" – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи варто Україні відмовлятися від участі у форматі національного стенда на міжнародних ярмарках, які також приймають російські стенди.

Вона відзначила, що Україна досі дуже багато енергії витрачає на росіян, російські сюжети, російські книжки та фільми.

"Водночас ми все ще дуже мало знаємо про базові сюжети власної культури. Для мене значно важливіше, щоб ми навчилися пояснювати свої сюжети. Адже доволі просто говорити про виступи якихось росіян – це така комфортна розмова. Але якщо ми запитаємо себе, як був сприйнятий переклад Лесі Українки у США чи в Італії, то, як правило, відповідей у нас буде значно менше. Для мене це проблема в такій позиції. Я хочу, щоб ми говорили про українську літературу", – наголосила заступниця.

Вона розповіла, що міністерство працюємо над тим, щоб збільшити кількість українськомовних текстів за кордоном, зокрема через програму підтримки перекладів Translate Ukraine.

"І я переконана, що значно ефективніше думати, наприклад, про переклад бестселера Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає" іноземними мовами, ніж про те, що ми зробимо з "Білими ночами" Достоєвського. До речі, завдяки програмі підтримки перекладів цьогоріч буде підтримано коло 10 нових перекладів Артура Дроня в різних країнах. І уявіть собі: це означає, що вже наприкінці цього і на початку наступного року ці книжки потраплять на полиці іноземних книгарень. Їх читатимуть іноземці, і вони дізнаватимуться про нас не просто з новинної стрічки, а читатимуть великі історії комбатанта – молодого українського письменника", – розповіда Лаюк.

Вона наголосила, що для українського суспільства критично важливо, щоб у момент, коли триватимуть судові процеси проти Росії, у книгарнях Гааги були українські книжки.

"І щоб люди просто могли дізнатися, що це країна цікавої культури, глибокої історії, регіональної, етнічної та міжкультурної різноманітності. Тому я переконана, що в умовах вкрай обмежених ресурсів нам потрібно інвестувати у власну культуру", – заявила заступниця міністра.

Як повідомлялося, Україна підтримає видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах в рамках конкурсу перекладацьких проєктів TranslateUkraine в 2026 році.

В рамках програми Translate Ukraine 2025 з’явилося 75 нових перекладів українських книг.

Теги: #гаазький_трибунал #лаюк_богдана #книги #українська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 22.06.2026
Заступниця міністра культури Лаюк: Нам дуже потрібне повноцінне дослідження українського книжкового ринку

Заступниця міністра культури Лаюк: Нам дуже потрібне повноцінне дослідження українського книжкового ринку

12:32 22.06.2026
Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

12:16 22.06.2026
Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

11:47 22.06.2026
Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

11:21 22.06.2026
В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

15:14 18.06.2026
Українські книжки витісняють перекладні, а читачі дедалі більше уваги приділяють якості видань - Стретович

Українські книжки витісняють перекладні, а читачі дедалі більше уваги приділяють якості видань - Стретович

10:31 12.06.2026
“Це вже історія”: Ліні Костенко показали одну з її перших книжок, видану 68 років тому

“Це вже історія”: Ліні Костенко показали одну з її перших книжок, видану 68 років тому

10:15 12.06.2026
На популяризацію читання в Україні виділяють лише 7 млн грн на рік – Коваль

На популяризацію читання в Україні виділяють лише 7 млн грн на рік – Коваль

09:45 12.06.2026
Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу

Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу

08:49 12.06.2026
Україна остаточно перестала бути частиною російськомовного книжкового простору - в.о.директора Українського інституту книги

Україна остаточно перестала бути частиною російськомовного книжкового простору - в.о.директора Українського інституту книги

ВАЖЛИВЕ

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

ОСТАННЄ

SWEET.TV презентував Destination X - міжнародний проєкт про подорожі та культурну спадщину

Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

На "Тисячовесну" подалися фільми про Харлан, Лобановського, Вірського, Івасюка і родину Терещенків

Держкіно допустило 90% заявок ігрових фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Ліна Костенко зачитала культовий вірш "Крила" для бригади "Птахи Мадяра"

Держмистецтв допустило 90% заявок перформативного мистецтва до наступного етапу програми "Тисячовесна"

На "Тисячовесну" в музиці подалися проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артем Пивоваров, Марини Круть і Atlas Festival

Держмистецтв допустило 88% заявок сучасної музики до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держкіно допустило 76% заявок документальних фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Українську продюсерку Анну Яценко відібрали до міжнародної програми Producers LINK

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА