Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

Фото: mykolaichukopen.com

У Чернівцях оголосили переможців п’ятого фестивалю глядацького кіно "Миколайчук OPEN", який проходив з 13 по 20 червня.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно з посиланням на сторінці у Facebook.

У межах фестивалю журі визначило лауреатів трьох конкурсних програм – національного короткометражного конкурсу, міжнародного повнометражного конкурсу та конкурсу музичних відео.

Переможцем національного короткометражного конкурсу стала стрічка "Природний баланс" режисера Олександра Миронюка. Спеціальну відзнаку журі отримав фільм "Недоступні" Кирила Земляного, приз журі – "Коротка інструкція з розставання" Варвари Зарицької, а особливу відзнаку AMO Pictures – стрічка "Розкажи мені казочку" Діани Анікєєвої.

У міжнародному повнометражному конкурсі головну нагороду здобув фільм "Про людей і м’ясо" режисера Яна Джонхьона. Ця ж стрічка отримала приз журі. Спеціальну відзнаку журі присудили фільму "Королева на морі" режисера Ланса Гаммера, а спеціальний приз за друге місце отримала картина "Рок, трава й тачки" режисера Х. М. Кравіото.

У конкурсі музичних відео приз глядацьких симпатій отримала робота "Лімб" гурту Small Depo та Третьої штурмової бригади, режисеркою якої виступила Софіко. Перемогу за рішенням журі здобув кліп "Скажена собака" гурту Oi FUSK режисера Іллі Дуцика.

Фестиваль Миколайчук OPEN є міжнародним фестивалем глядацького кіно, який щороку проходить у Чернівцях на честь українського актора, режисера та сценариста Івана Миколайчука.