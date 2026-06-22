Інтерфакс-Україна
Культура
11:21 22.06.2026

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

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В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки
Фото: Григорій Веприк

В Міністерстві культури України хотіли б, щоб програма підтримки культурного продукту "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки, заявила заступниця міністра Богдана Лаюк.

"Ми дуже радіємо, що президент має намір включити сферу літератури до програми "Тисячовесна", адже вона яскраво заявила про себе – ми бачимо, скільки є заявок. І, звісно, книжкова сфера також брала б у ній участь. Але поки що жодних деталей немає", – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, на що саме буде поширений проєкт "Тисячовесна" в книжковій галузі.

Вона додала, що хотілося б підтримувати аудіокниги, адже це в Україні дуже перспективний сегмент, який поки що не досяг свого піку.

"Водночас, мені здається, важливо підтримувати книжкові проєкти абсолютно різного спрямування. У центрі цього має бути паперова книжка. Але підтримка літературних фестивалів і літературних ярмарків також дуже важлива, адже це все – місця зустрічі", – зазначила заступниця.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також президент Володимир Зеленський заявив що проєкт "Тисячовесна" буде фінансувати книговидання з 2027 році.

Теги: #книговидавництво #лаюк_богдана #фестиваль #тисячовесна

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